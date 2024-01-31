Мостов в России станет больше – и на севере, и на юге
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет построено и отремонтировано более 700 мостов и путепроводов, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Нацпроект позволяет нам проводить масштабные работы на жизненно важных инфраструктурных сооружениях, которые обеспечивают мобильность граждан и связь между разными населенными пунктами и регионами страны», – сказал вице-премьер.
Всего будет построено более 100 новых мостов, что улучшит транспортную доступность многих населенных пунктов и сделает комфортнее автотуризм. Еще около 600 мостов и путепроводов будут отремонтированы.
В частности, в работе уже находится мост через реку Терек в Республике Северная Осетия – Алания и мост через реку Иж в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики.
Также работы ведутся на пяти крупных мостах общей протяженностью около 1 тысячи погонных метров в Кировской области и скоро будет закончен мост на автомобильной дороге Верхняя Балкария – Мухол в Кабардино-Балкарской Республике.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм