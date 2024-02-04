Назвали дату появления нового кроссовера Mini Aceman
Mini собирается пополнить очень насыщенный сегмент рынка своим новым полностью электрическим кроссовером Aceman. Сейчас автомобиль проходит заключительную фазу испытаний. Премьера модели, занимающей промежуточное положение между Cooper и Countryman, состоится в течение ближайших нескольких недель, а на рынок новый SUV выйдет ближе к середине этого года.
Четырехдверный кроссовер Aceman длиной 4,08 метра сейчас испытывают в условиях пустыни, и после холодных испытаний он будет на пути к серийному производству. И последнее, но не менее важное: идут испытания в том числе аккумулятора емкостью 54,2 киловатт-часа, как он себя поведет при температуре воздуха до минус 50 градусов. Предположительно, на одной зарядке автомобиль должен проехать до 400 км.
Основываясь на слухах, можно предположить, что у Aceman будет только один двигатель в моноприводной версии и дополнительный мотор в полноприводном исполнении, которое также планируется.
MINI Aceman намерен конкурировать с Volvo EX30, Hyundai Kona Electric, Renault Megane E-Tech, Jeep Avenger и Smart #1.
Ориентировочная цена модели – 33 тыс. долларов (2,9 млн рублей)
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Источник: auto-medienportal.net
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