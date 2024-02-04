Назвали дату появления нового кроссовера Mini Aceman

Mini Aceman на заключительном этапе испытаний, дебют – в феврале 2024 года

Mini собирается пополнить очень насыщенный сегмент рынка своим новым полностью электрическим кроссовером Aceman. Сейчас автомобиль проходит заключительную фазу испытаний. Премьера модели, занимающей промежуточное положение между Cooper и Countryman, состоится в течение ближайших нескольких недель, а на рынок новый SUV выйдет ближе к середине этого года.

Mini Aceman

Четырехдверный кроссовер Aceman длиной 4,08 метра сейчас испытывают в условиях пустыни, и после холодных испытаний он будет на пути к серийному производству. И последнее, но не менее важное: идут испытания в том числе аккумулятора емкостью 54,2 киловатт-часа, как он себя поведет при температуре воздуха до минус 50 градусов. Предположительно, на одной зарядке автомобиль должен проехать до 400 км.

Mini Aceman

Основываясь на слухах, можно предположить, что у Aceman будет только один двигатель в моноприводной версии и дополнительный мотор в полноприводном исполнении, которое также планируется.

MINI Aceman намерен конкурировать с Volvo EX30, Hyundai Kona Electric, Renault Megane E-Tech, Jeep Avenger и Smart #1.

Ориентировочная цена модели – 33 тыс. долларов (2,9 млн рублей)

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Источник: auto-medienportal.net