Эти «электрички» россияне охотно берут даже подержанными
В прошлом году граждане России приобрели 11 937 электромобилей с пробегом. В 2022-м было значительно меньше, всего 9139 машин, то есть рынок б/у «электричек» за год вырос на 30,6%. Конечно, при сравнении стоит учесть, что в 2022-м все сегменты рынка переживали провал, но и сам по себе «электрический» сегмент явно на подъеме.
Топ-5 электрических моделей с пробегом в РФ, 2023 год:
- Nissan Leaf
- Tesla 3
- Hyundai Kona
- Tesla S
- Tesla Y
Вообще на вторичном рынке сегмент электромобилей мал – на него приходится всего 0,2%. Однако продажи растут год от года. В 2023-м россияне активнее всего покупали подержанные электромобили от Nissan, Tesla, Hyundai, BMW, Volkswagen.
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Источник: Автостат Инфо
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