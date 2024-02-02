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Эти «электрички» россияне охотно берут даже подержанными
2 февраля
Эти «электрички» россияне охотно берут даже подержанными
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Эти «электрички» россияне охотно берут даже подержанными

Автостат: рынок подержанных электромобилей в РФ вырос на 30%

В прошлом году граждане России приобрели 11 937 электромобилей с пробегом. В 2022-м было значительно меньше, всего 9139 машин, то есть рынок б/у «электричек» за год вырос на 30,6%. Конечно, при сравнении стоит учесть, что в 2022-м все сегменты рынка переживали провал, но и сам по себе «электрический» сегмент явно на подъеме.

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Топ-5 электрических моделей с пробегом в РФ, 2023 год:

  • Nissan Leaf
  • Tesla 3
  • Hyundai Kona
  • Tesla S
  • Tesla Y
Топ-10 марок и моделей электромобилей с пробегом, 2023 год
Топ-10 марок и моделей электромобилей с пробегом, 2023 год

Вообще на вторичном рынке сегмент электромобилей мал – на него приходится всего 0,2%. Однако продажи растут год от года. В 2023-м россияне активнее всего покупали подержанные электромобили от Nissan, Tesla, Hyundai, BMW, Volkswagen.

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, Автостат
02.02.2024
Фото:Unsplash, Автостат
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