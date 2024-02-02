Вас раздражают другие водители? Вот сколько людей с вами согласны
Самым некорректным и раздражающим в поведении участников дорожного движения большинство опрашиваемых назвали автохамство, когда один из водителей встраивается впереди, подрезая другого. В этом солидарны 47,3% автолюбителей России.
Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney (федеральная компания, 72 региона РФ) «Главные опасности на российских дорогах». В опросе приняли участие 3 тысячи автомобилистов со всей России, которые могли давать несколько вариантов ответа (поэтому проценты не суммируются).
На втором месте оказались «шашечники» – водители, которые постоянно перестраиваются из одной полосы в другую на высокой скорости (24,3%). Третье место досталось «обочечникам», пытающимся объехать пробки по обочине или с нарушением правил разметки по не предназначенной для этого полосе (21,4%).
В пятерку самых раздражающих водителей также вошли торопыги – 18,9% автолюбителей признались, что больше всего их нервируют водители, которые подгоняют других звуковыми сигналами или миганием фар как на дороге, так и на светофорах, и «учителя» с «тихоходами» (16%).
Что раздражает людей больше всего в поведении других участников дорожного движения
|
Место
|
Тип водителя
|
Скольких раздражает, %
|
1
|
Автохамы, подрезающие других водителей
|
47,3
|
2
|
«Шашечники»
|
24,3
|
3
|
«Обочечники»
|
21,4
|
4
|
«Торопыги»
|
18,9
|
5
|
«Учителя»
|
16,5
|
6
|
Водители, которые едут медленно, не пропуская других
|
16,1
|
7
|
Водители, выехавшие на дорогу на неисправном авто
|
13,8
|
8
|
Водители, выбрасывающие мусор из окон
|
13
|
9
|
Водители, которые долго ждут ДПС на дороге с незначительными повреждениями
|
4,1
|
10
|
Водители, которые слишком громко включают музыку
|
2,7
|
11
|
Неумелые водители, растерявшиеся на дороге
|
2
|
12
|
Водитель, «заснувший» на светофоре
|
1,4
|
13
|
Другое
|
5,4
И вот как следует наказывать автохамов на дороге, по мнению водителей.
|
Место
|
Наказание
|
Придерживаются этого мнения, %
|
1
|
Ввести дополнительные штрафы
|
60,3
|
2
|
Лучше учить в автошколах и добавить уроки этики вождения
|
39,7
|
3
|
Увеличить размер штрафов, согласно действующим ПДД
|
38,4
|
4
|
Активнее рассказывать о неподобающем поведении водителей в СМИ и соцсетях
|
31,5
|
5
|
Увеличить число сотрудников ДПС и поставить дополнительные камеры
|
13,7
|
6
|
Никак не бороться, а игнорировать
|
12,3
|
7
|
Ввести дополнительные критерии для тех, кто хочет получить права
|
9,6
|
8
|
Ввести дополнительные экзамены для тех, у кого уже есть права
|
9,2
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