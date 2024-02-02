Вас раздражают другие водители? Вот сколько людей с вами согласны

Опрос CarMoney показал, что 60% водителей недовольны соседями по потоку

Самым некорректным и раздражающим в поведении участников дорожного движения большинство опрашиваемых назвали автохамство, когда один из водителей встраивается впереди, подрезая другого. В этом солидарны 47,3% автолюбителей России.

Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney (федеральная компания, 72 региона РФ) «Главные опасности на российских дорогах». В опросе приняли участие 3 тысячи автомобилистов со всей России, которые могли давать несколько вариантов ответа (поэтому проценты не суммируются).

На втором месте оказались «шашечники» – водители, которые постоянно перестраиваются из одной полосы в другую на высокой скорости (24,3%). Третье место досталось «обочечникам», пытающимся объехать пробки по обочине или с нарушением правил разметки по не предназначенной для этого полосе (21,4%).

В пятерку самых раздражающих водителей также вошли торопыги – 18,9% автолюбителей признались, что больше всего их нервируют водители, которые подгоняют других звуковыми сигналами или миганием фар как на дороге, так и на светофорах, и «учителя» с «тихоходами» (16%).

Что раздражает людей больше всего в поведении других участников дорожного движения

Место Тип водителя Скольких раздражает, % 1 Автохамы, подрезающие других водителей 47,3 2 «Шашечники» 24,3 3 «Обочечники» 21,4 4 «Торопыги» 18,9 5 «Учителя» 16,5 6 Водители, которые едут медленно, не пропуская других 16,1 7 Водители, выехавшие на дорогу на неисправном авто 13,8 8 Водители, выбрасывающие мусор из окон 13 9 Водители, которые долго ждут ДПС на дороге с незначительными повреждениями 4,1 10 Водители, которые слишком громко включают музыку 2,7 11 Неумелые водители, растерявшиеся на дороге 2 12 Водитель, «заснувший» на светофоре 1,4 13 Другое 5,4

И вот как следует наказывать автохамов на дороге, по мнению водителей.

Место Наказание Придерживаются этого мнения, % 1 Ввести дополнительные штрафы 60,3 2 Лучше учить в автошколах и добавить уроки этики вождения 39,7 3 Увеличить размер штрафов, согласно действующим ПДД 38,4 4 Активнее рассказывать о неподобающем поведении водителей в СМИ и соцсетях 31,5 5 Увеличить число сотрудников ДПС и поставить дополнительные камеры 13,7 6 Никак не бороться, а игнорировать 12,3 7 Ввести дополнительные критерии для тех, кто хочет получить права 9,6 8 Ввести дополнительные экзамены для тех, у кого уже есть права 9,2