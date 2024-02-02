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Вас раздражают другие водители? Вот сколько людей с вами согласны

Опрос CarMoney показал, что 60% водителей недовольны соседями по потоку

Самым некорректным и раздражающим в поведении участников дорожного движения большинство опрашиваемых назвали автохамство, когда один из водителей встраивается впереди, подрезая другого. В этом солидарны 47,3% автолюбителей России.

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Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney (федеральная компания, 72 региона РФ) «Главные опасности на российских дорогах». В опросе приняли участие 3 тысячи автомобилистов со всей России, которые могли давать несколько вариантов ответа (поэтому проценты не суммируются).

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На втором месте оказались «шашечники» – водители, которые постоянно перестраиваются из одной полосы в другую на высокой скорости (24,3%). Третье место досталось «обочечникам», пытающимся объехать пробки по обочине или с нарушением правил разметки по не предназначенной для этого полосе (21,4%).

В пятерку самых раздражающих водителей также вошли торопыги – 18,9% автолюбителей признались, что больше всего их нервируют водители, которые подгоняют других звуковыми сигналами или миганием фар как на дороге, так и на светофорах, и «учителя» с «тихоходами» (16%).

Что раздражает людей больше всего в поведении других участников дорожного движения

Место

Тип водителя

Скольких раздражает, %

1

Автохамы, подрезающие других водителей

47,3

2

«Шашечники»

24,3

3

«Обочечники»

21,4

4

«Торопыги»

18,9

5

«Учителя»

16,5

6

Водители, которые едут медленно, не пропуская других

16,1

7

Водители, выехавшие на дорогу на неисправном авто

13,8

8

Водители, выбрасывающие мусор из окон

13

9

Водители, которые долго ждут ДПС на дороге с незначительными повреждениями

4,1

10

Водители, которые слишком громко включают музыку

2,7

11

Неумелые водители, растерявшиеся на дороге

2

12

Водитель, «заснувший» на светофоре

1,4

13

Другое

5,4

И вот как следует наказывать автохамов на дороге, по мнению водителей.

Место

Наказание

Придерживаются этого мнения, %

1

Ввести дополнительные штрафы

60,3

2

Лучше учить в автошколах и добавить уроки этики вождения

39,7

3

Увеличить размер штрафов, согласно действующим ПДД

38,4

4

Активнее рассказывать о неподобающем поведении водителей в СМИ и соцсетях

31,5

5

Увеличить число сотрудников ДПС и поставить дополнительные камеры

13,7

6

Никак не бороться, а игнорировать

12,3

7

Ввести дополнительные критерии для тех, кто хочет получить права

9,6

8

Ввести дополнительные экзамены для тех, у кого уже есть права

9,2

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Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
02.02.2024
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