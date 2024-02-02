Россияне оценили эффективность нацпроектов

На «Национальном эксперте-2023» рассказали, как нацпроекты отразились на жизни

29 января на мероприятии «Национальный эксперт — 2023» был представлен сводный доклад АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ об эффектах от реализации национальных проектов в 2019–2023 годах для российского общества.

Так, нацпроект «Наука и университеты» привел к кратному росту запросов на вовлечение ученых и исследователей в технологическое предпринимательство. Произошло не только обновление материально-технической базы российских вузов, но и началось создание сети университетских кампусов мирового уровня.

Популяризация здорового образа жизни привела к тому, что во всех российских регионах были приняты программы укрепления здоровья, основанные на единых подходах. Идет выведение табакосодержащей продукции из оборота. Росстат создал систему измерений доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; появилась сеть региональных центров укрепления общественного здоровья.

Нацпроекты повлияли и на то, что бизнес стал более «экологичным»: появилась инфраструктура сбора и переработки отходов.

Усилия по созданию комфортной городской среды положительно повлияли на демографию. При этом благоустроенная территория становится центром туризма, а созданная инфраструктура - основой для привлечения инвестиций.

Эффективность работы нацпроектов оценили и сами россияне, что показали опросы.

В частности, выросло:

на 10 процентных пунктов число россиян, которые стараются питаться правильно (с 2022 по 2023 год с 33 до 43%);

на 21 п.п. количество людей старшего возраста, проходящих диспансеризацию (с 2020 по 2023 год с 20 до 41%);

на 10 п.п. число тех, кто заметил улучшение качества дорог (с 2020 по 2023 год с 56 до 66%);

на 5 п.п. доступность качественного образования независимо от места проживания (с 2020 по 2023 год с 43 до 48%);

на 8 п.п. число россиян, отмечающих благоустройство городской среды (с 2020 по 2023 год с 77 по 85%);

на 9 п.п. количество россиян, считающих, что отечественные товары стали более качественными (с 2020 по 2023 год с 50 до 59%).

Работа, которая ведется «Национальными приоритетами», важна для правительства, потому что помогает понять, какие решения нужно принимать. Это своего рода обратная связь, которая указывает, куда двигаться и что совершенствовать.

Информация, фото: ВШЭ