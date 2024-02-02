У электромобилей нашли еще один большой минус

Сможет ли отбойник остановить электромобиль – ответ в этом видео

Электромобили тяжелее своих одноклассников с бензиновыми и дизельными моторами. И все из-за массивных батарей, установленных под полом и снижающих тем самым центр тяжести автомобиля. Это улучшает управляемость, но, судя по недавним тестам, может стать проблемой для дорожной инфраструктуры и для безопасности пассажиров самих электромобилей.

Недавно Университет Небраски в Линкольне (США) провел испытания, в ходе которого 3-тонный электрический пикап Rivian R1T разбили о стандартный отбойник на скорости 100 км/ч. Как думаете, отбойник выдержал? Ответ ждет вас в видео:

На снятых кадрах видно, как здоровенный пикап разносит в клочья стальное ограждение, как будто его там и не было. При этом у автомобиля остается еще достаточно инерции, чтобы преодолеть бетонный барьер, который был на всякий случай (и не зря) установлен за стальным отбойником.

Тот же эксперимент был проведен и с Tesla Model 3 – отбойник не смог остановить и этот электромобиль. Он просто проскочил под ним, лишившись крыши.

То есть, надо будет переделывать все отбойники. Интересно, а кто-нибудь проверял, что будет при лобовом столкновении обычной машины и электромобиля?