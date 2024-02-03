Революционный электромобиль с авиационной эстетикой показали на фото
JuneYao Air спроектирован на основе принципов «минималистической авиационной эстетики», что проявляется в каждой детали автомобиля. Кузов имеет обтекаемую форму с плавными линиями, вдохновленную крылом самолета.
В конструкции широко используются легкие материалы, такие как алюминий и углеродное волокно, что обеспечивает низкий вес и высокую прочность. Особым элементом дизайна являются скрытые дверные ручки и многоспицевые диски, придающие автомобилю динамичный и футуристичный вид.
Салон выполнен в минималистичном стиле с использованием высококачественных материалов отделки. Главная особенность салона – большой сенсорный экран управления, расположенный по центру приборной панели. Также в салоне имеется цифровая приборная панель и двухспицевое рулевое колесо с сенсорными кнопками.
JuneYao Air оснащен системой автономного вождения второго уровня, которая позволяет автомобилю самостоятельно двигаться в полосе, поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и экстренно тормозить в случае опасности.
Автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а его запас хода на одной зарядке составляет более 600 км. Благодаря передовым технологиям батареи и быстрой зарядке, JuneYao Air можно зарядить до 80% всего за 30 минут.
JuneYao Air поступит в продажу в Китае в 2025 году, а предзаказы на автомобиль откроются во втором квартале 2024 года. Ожидается, что цена на JuneYao Air будет ниже 28 000 долларов, что делает его доступным для широкого круга покупателей.
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Источник: IXBT
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