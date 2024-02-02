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Tesla проведет отзыв авто из-за шрифта на приборной панели

Tesla отзовет 2,2 млн электрокаров — есть риск аварий из-за некорректного шрифта

Руководство американского производителя электрокаров Tesla анонсировало крупнейший отзыв 2,2 млн автомобилей из-за неполадки. Об этом пишет Reuters.

Все дело в неправильном размере шрифта на приборной панели, из-за которого увеличивающего риск аварии, об этом изданию сообщил источник в Национальном управлении безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

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«Сигнальные лампы с меньшим размером шрифта могут затруднить чтение важной информации о безопасности», — заявили в NHTSA.

Уточняется, что производитель начал процесс обновления программного обеспечения по беспроводной сети, увеличивая шрифт визуальных индикаторов тормозной системы, стояночного тормоза и антиблокировочной системы.

Отзывная кампания охватит автомобили Tesla, включая Model S, Model X, Model 3, выпущенных в период с 2017 по 2023 годы, Model Y и Cybertruck 2024 года выпуска.

Напомним, в декабре 2023 года Tesla уже отзывала крупную партию электрокаров – порядка 2 млн экземпляров. Тогда на автомобилях, выпущенных с 2016 года, пришлось обновить систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям», уточнили в NHTSA.

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Источник: reuters.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
02.02.2024
Фото:Unsplash
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