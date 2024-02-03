Rolls-Royce, который нельзя продавать, выставили на продажу

Первый электрический Rolls-Royce решили выставить на продажу несмотря на запрет

Роскошный электрокар Rolls-Royce Spectre был выставлен на продажу, несмотря на запрет, который был введен руководством марки. Глава компании Торстен Мюллер-Отвос предупреждал, что перепродажа электромобиля приведет к пожизненному внесению покупателя в черный список Rolls-Royce, что означает невозможность приобретения в будущем автомобилей бренда без помощи посредников.

Rolls-Royce Spectre

Выставленный на торги автомобиль – один из первых экземпляров купе Spectre, которое из-за высокого спроса придется ждать более года. Он был выставлен на продажу от имени дилерского центра, расположенного во Флориде, и по состоянию на данный момент максимальная ставка на аукционе Bring a Trailer составляет 380 тысяч долларов (около 34,3 миллиона рублей).

Rolls-Royce Spectre

Электрокар окрашен в светло-серый цвет Tempest Grey с оранжевой линией на боках, имеет крупные 23-дюймовые семиспицевые колесные диски с шинами Pirelli P Zero. Внутри салона сочетаются кожа серого и голубого цветов Scivaro Grey и Charles Blue с оранжевыми акцентами и логотипами RR на подголовниках. Дверные панели украшены деревянными вставками, а потолок с фирменной иллюминацией «звездное небо» отделан кожей.

Rolls-Royce Spectre

Автомобиль оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 585 л. с. и крутящим моментом 895 Н·м. Двигатели питаются от батареи емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода около 430 километров.

В России Rolls-Royce Spectre тоже уже предлагается, но по значительно более высокой цене. Например, по информации автоклуба Moscow Tesla Club, электрокар можно заказать из Германии за 79,99 миллиона рублей.

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Источник: Bring A Trailer