Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Автотор» нашел комплектующие для сборки почти всех автомобилей Kia
3 февраля
«Автотор» нашел комплектующие для сборки почти всех автомобилей Kia
«Автотор» дособрал почти все...
Rolls-Royce Spectre
3 февраля
Rolls-Royce, который нельзя продавать, выставили на продажу
Первый электрический Rolls-Royce решили...
Geely Boyue Cool
3 февраля
Совершенно новый кроссовер Geely замечен в России
Новый кроссовер Geely Boyue Cool решили...

Rolls-Royce, который нельзя продавать, выставили на продажу

Первый электрический Rolls-Royce решили выставить на продажу несмотря на запрет

Роскошный электрокар Rolls-Royce Spectre был выставлен на продажу, несмотря на запрет, который был введен руководством марки. Глава компании Торстен Мюллер-Отвос предупреждал, что перепродажа электромобиля приведет к пожизненному внесению покупателя в черный список Rolls-Royce, что означает невозможность приобретения в будущем автомобилей бренда без помощи посредников.

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre

Выставленный на торги автомобиль – один из первых экземпляров купе Spectre, которое из-за высокого спроса придется ждать более года. Он был выставлен на продажу от имени дилерского центра, расположенного во Флориде, и по состоянию на данный момент максимальная ставка на аукционе Bring a Trailer составляет 380 тысяч долларов (около 34,3 миллиона рублей).

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады

Электрокар окрашен в светло-серый цвет Tempest Grey с оранжевой линией на боках, имеет крупные 23-дюймовые семиспицевые колесные диски с шинами Pirelli P Zero. Внутри салона сочетаются кожа серого и голубого цветов Scivaro Grey и Charles Blue с оранжевыми акцентами и логотипами RR на подголовниках. Дверные панели украшены деревянными вставками, а потолок с фирменной иллюминацией «звездное небо» отделан кожей.

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre

Автомобиль оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 585 л. с. и крутящим моментом 895 Н·м. Двигатели питаются от батареи емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода около 430 километров.

В России Rolls-Royce Spectre тоже уже предлагается, но по значительно более высокой цене. Например, по информации автоклуба Moscow Tesla Club, электрокар можно заказать из Германии за 79,99 миллиона рублей.

Источник: Bring A Trailer

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Bring A Trailer
Количество просмотров 1
03.02.2024
Фото:Bring A Trailer
Поделиться:
Оцените материал:
0