Kia EV5: электрический аналог Sportage, но с роскошным оснащением

В Китае представлена топовая версия дебютировавшего в прошлом году Kia EV5

Kia EV5 720 является топовой версией электрического кроссовера Kia EV5, дебютировавшего в Китае в прошлом году. Его название указывает на максимальный пробег в 720 километров, достижимый для версии с передним приводом. Для полноприводной модели максимальный пробег составляет 630 километров. Но стоит учитывать, что данные о пробеге соответствуют местной методике подсчета CLTC, не сопоставимой с условиями реальной эксплуатации.

Kia EV5

Kia EV5 720 имеет впечатляющий список улучшений по сравнению с базовой версией стоимостью 21 тысячу долларов США. За 26 тысяч долларов покупатели получают тяговую батарею повышенной емкости 88,1 кВтч, а также широкий спектр функций комфорта и безопасности.

Среди них особо выделяется сверхкомфортное кресло водителя с регулируемой подставкой для ног, электроприводами, подогревом, вентиляцией и массажем. Кресло основано на концепции «нулевой гравитации», обеспечивающей оптимальную поддержку и снижение нагрузки на мышцы спины.

Другой уникальной особенностью Kia EV5 720 является откидной столик, расположенный в кресле переднего пассажира, подобно самолетному столику. Кроме того, автомобиль оснащен холодильником, что дает возможность длительного хранения продуктов и напитков.

Особенности Kia EV5

Kia EV5 720 также получил широкий набор систем помощи водителю, включая мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль. Инновационный цифровой ключ, использующий связь UWB (ультраширокополосную связь), позволяет открывать и закрывать автомобиль без использования традиционного ключа.

Построенный на платформе Hyundai E-GMP, Kia EV5 720 предлагает два варианта силовой установки. Передний привод обеспечивает мощность в 218 л. с., в то время как полноприводная версия оснащена двигателями общей мощностью 318 л. с.

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Источник: ITHome