Названы самые популярные и интересные направления для экскурсий
Самым популярным направлением все еще остается Турция. Большая часть туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Анкару, Каппадокию, Памуккале. Стоимость путешествия по этим направлениям неделю обойдется туристу от 98 тысяч рублей на двоих.
Второе место по популярности занимают экскурсионные туры в страны ближнего зарубежья: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан. Пакетные туры, которые включают в себя перелет и проживания, обойдутся путешественникам в среднем 114 тысяч рублей на двоих.
Третье место в списке занимают европейские направления. Наибольший интерес вызывают Италия и Франция. Стоимость недельного тура с авиаперелетом – от 220 тысяч рублей на двоих.
Кроме вышеперечисленных стран, спросом у туристов пользуются также следующие направления:
- Таиланд: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Чиангмай.
- Вьетнам: Ханой, Хошимин, Дананг, Нячанг.
- Китай: Пекин, Шанхай, Гонконг, Сиань.
- Япония: Токио, Киото, Осака, Нагоя.
- Южная Корея: Сеул, Пусан, Инчхон, Чеджу.
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Источник: Ассоциация туроператоров
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