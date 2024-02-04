Названы самые популярные и интересные направления для экскурсий

Туроператоры назвали самые популярные страны для экскурсионных поездок за рубеж

Самым популярным направлением все еще остается Турция. Большая часть туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Анкару, Каппадокию, Памуккале. Стоимость путешествия по этим направлениям неделю обойдется туристу от 98 тысяч рублей на двоих.

Второе место по популярности занимают экскурсионные туры в страны ближнего зарубежья: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан. Пакетные туры, которые включают в себя перелет и проживания, обойдутся путешественникам в среднем 114 тысяч рублей на двоих.

Третье место в списке занимают европейские направления. Наибольший интерес вызывают Италия и Франция. Стоимость недельного тура с авиаперелетом – от 220 тысяч рублей на двоих.

Кроме вышеперечисленных стран, спросом у туристов пользуются также следующие направления:

Таиланд: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Чиангмай.

Вьетнам: Ханой, Хошимин, Дананг, Нячанг.

Китай: Пекин, Шанхай, Гонконг, Сиань.

Япония: Токио, Киото, Осака, Нагоя.

Южная Корея: Сеул, Пусан, Инчхон, Чеджу.

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Источник: Ассоциация туроператоров