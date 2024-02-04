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Названы самые популярные и интересные направления для экскурсий

Туроператоры назвали самые популярные страны для экскурсионных поездок за рубеж

Самым популярным направлением все еще остается Турция. Большая часть туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Анкару, Каппадокию, Памуккале. Стоимость путешествия по этим направлениям неделю обойдется туристу от 98 тысяч рублей на двоих.

Второе место по популярности занимают экскурсионные туры в страны ближнего зарубежья: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан. Пакетные туры, которые включают в себя перелет и проживания, обойдутся путешественникам в среднем 114 тысяч рублей на двоих.

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Третье место в списке занимают европейские направления. Наибольший интерес вызывают Италия и Франция. Стоимость недельного тура с авиаперелетом – от 220 тысяч рублей на двоих.

Кроме вышеперечисленных стран, спросом у туристов пользуются также следующие направления:

  • Таиланд: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Чиангмай.
  • Вьетнам: Ханой, Хошимин, Дананг, Нячанг.
  • Китай: Пекин, Шанхай, Гонконг, Сиань.
  • Япония: Токио, Киото, Осака, Нагоя.
  • Южная Корея: Сеул, Пусан, Инчхон, Чеджу.

Источник: Ассоциация туроператоров

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
04.02.2024
Фото:Unsplash
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