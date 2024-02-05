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У электрокаров выявили еще один недостаток — быстро изнашиваются шины
Владельцы электрокаров жалуются на повышенный...

У электрокаров выявили еще один недостаток — быстро изнашиваются шины

Владельцы электрокаров жалуются на повышенный износ шин в сравнении с ДВС

Шины на электрокарах изнашиваются гораздо быстрее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Об этом пишет издание Cowboy State Daily (CSD) со ссылкой на жалобы владельцев электрокаров.

СМИ обратили внимание, что стали часто поступать жалобы от владельцев электрических версий. Все указывают на тот факт, что износ резины на них происходит намного быстрее в процессе эксплуатации в сравнении с машинами с ДВС.

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В CSD уточняют, что резины на электромобилях хватает только на пробег от 11 тысяч до 16 тысяч километров, при этом отмечается, что владельцы бензиновых и дизельных автомобилей меняют резину только спустя 80-120 тысяч километров пробега.

Сотрудники многих станций технического обслуживания американского штата Вайоминг подтверждают проблему. По их словам, она заключается в большом весе батареи электрокара, по этой причине возрастает нагрузка на шины.

«Мы даже начали продавать шины, специально разработанные для электромобилей», — отметил менеджер одного из шинных центров.

Также быстрый износ шин из-за большого веса электрокаров подтвердили в издании TheWeekendDrive.com. Отмечается, что на повышенный износ влияет высокий крутящий момент, износ становится критичным, если электромобиль эксплуатируется в сложных климатических условиях, в частности на жаре или при экстремально низких температурах.

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Источник: cowboystatedaily.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
05.02.2024
Фото:Unsplash
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