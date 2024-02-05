Великобритания намерена увеличить продажи электрокаров на 1 млн в ближайшие 2 года
Продажи электрокаров в Британии достигли 1 миллиона единиц с момента продаж этого вида транспорта. Такие данные озвучили в Обществе производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Отмечается, что в январе текущего года продажи электрических машин выросли на 21% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Всего реализовано 20 935 экземпляров. Всего с 2002 года – с момента начала продаж электрокаров, продано 1,001 млн таких машин.
«Для достижения отметки в 1 млн потребовалось чуть более 20 лет, но при правильных мерах поддержки мы сможем увеличить продажи еще на 1 млн за ближайшие два года», — уточнил глава SMMT Майк Хоус.
Что касается легковых автомобилей, то их совокупные продажи в Великобритании по итогам января выросли на 8,2% в годовом исчислении и составили 142 876 машин. Причем этот показатель демонстрирует динамику роста на протяжении последних 18 месяцев.
При этом сократились продажи автомобилей с дизельным двигателем – на 10,1%, до 9348, с бензиновым мотором, наоборот, показатели выросли на 7,5%, достигнув 81 905 единиц.
Самыми популярными на британском рынке в январе стали модели Kia Sportage, Ford Puma и Nissan Qashqai, продажи каждой превысили 4 тысячи экземпляров.
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Источник: interfax.ru
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