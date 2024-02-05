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Великобритания намерена увеличить продажи электрокаров на 1 млн в ближайшие 2 года

В Британии продажи электрокаров достигли 1 млн штук с момента старта в 2002 году

Продажи электрокаров в Британии достигли 1 миллиона единиц с момента продаж этого вида транспорта. Такие данные озвучили в Обществе производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Отмечается, что в январе текущего года продажи электрических машин выросли на 21% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Всего реализовано 20 935 экземпляров. Всего с 2002 года – с момента начала продаж электрокаров, продано 1,001 млн таких машин.

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«Для достижения отметки в 1 млн потребовалось чуть более 20 лет, но при правильных мерах поддержки мы сможем увеличить продажи еще на 1 млн за ближайшие два года», — уточнил глава SMMT Майк Хоус.

Что касается легковых автомобилей, то их совокупные продажи в Великобритании по итогам января выросли на 8,2% в годовом исчислении и составили 142 876 машин. Причем этот показатель демонстрирует динамику роста на протяжении последних 18 месяцев.

При этом сократились продажи автомобилей с дизельным двигателем – на 10,1%, до 9348, с бензиновым мотором, наоборот, показатели выросли на 7,5%, достигнув 81 905 единиц.

Самыми популярными на британском рынке в январе стали модели Kia Sportage, Ford Puma и Nissan Qashqai, продажи каждой превысили 4 тысячи экземпляров.

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Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
05.02.2024
Фото:Unsplash
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