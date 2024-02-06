Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» планирует запуск нового кроссовера
6 февраля
«Москвич» планирует запуск нового кроссовера
Автозавод «Москвич» в 2023 году выпустил более...
6 заводов Toyota в Японии остановили работу
6 февраля
6 заводов Toyota в Японии остановили работу
Toyota приостановила производство из-за...
BMW X6
6 февраля
Премиальный кроссовер за 1,4 млн с надежным мотором
Эксперт «За рулем» нашел самую надежную версию...

«Убийца Теслы» заступил на службу в полицию

Полицию Саудовской Аравии укомплектовали электрокаром Lucid Air

В Сети обнародованы снимки электрокара Lucid Air, возглавляющего группу полицейских машин. Фото электромобиля с сиреной на крыше разместило в одной из соцсетей Министерство внутренних дел Саудовской Аравии. Отмечается, что в оснащение электрокара входит специальный дрон, предназначенный для патрулирования локаций, в которые не сможет добраться седан.

В подписи к фото указано, что электромобиль представят общественности в ходе Всемирной выставки в феврале текущего года. Кузов седана выполнен в фирменной черно-белой цветовой гамме и украшен наклейками «Полиция» и «911». О комплектации нет информации, но, судя по дизайну колес, это Air Pure – базовая версия.

Lucid Air
Lucid Air
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Двухцветный кузов, мощный мотор... – на этого «китайца» оборачиваются владельцы дорогих иномарок

Мощность единственной заднеприводной комплектации (RWD) в линейке Lucid Air Pure составляет 430 л.с. Благодаря этому электрокар разгоняется до первой «сотни» всего за 4,7 секунды. Запаса хода хватает примерно на 660 км – этого более чем достаточно для длительного патрулирования

Тот факт, что на службу полиции Саудовской Аравии заступил электрокар, закономерен – государственный инвестиционный фонд страны владеет примерно 60% акций Lucid. Более того, бренд заключил с правительством контракт на покупку 100 тысяч моделей в течение 10 лет. Ожидается, что преображение премиального электрокара в полицейский автомобиль позитивно скажется на имидже производителя и станет гарантом будущего этого бренда.

Источник: csn-tv.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lucid Motors
Количество просмотров 1
06.02.2024
Фото:Lucid Motors
Поделиться:
Оцените материал:
0