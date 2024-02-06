«Убийца Теслы» заступил на службу в полицию

Полицию Саудовской Аравии укомплектовали электрокаром Lucid Air

В Сети обнародованы снимки электрокара Lucid Air, возглавляющего группу полицейских машин. Фото электромобиля с сиреной на крыше разместило в одной из соцсетей Министерство внутренних дел Саудовской Аравии. Отмечается, что в оснащение электрокара входит специальный дрон, предназначенный для патрулирования локаций, в которые не сможет добраться седан.

В подписи к фото указано, что электромобиль представят общественности в ходе Всемирной выставки в феврале текущего года. Кузов седана выполнен в фирменной черно-белой цветовой гамме и украшен наклейками «Полиция» и «911». О комплектации нет информации, но, судя по дизайну колес, это Air Pure – базовая версия.

Lucid Air

Мощность единственной заднеприводной комплектации (RWD) в линейке Lucid Air Pure составляет 430 л.с. Благодаря этому электрокар разгоняется до первой «сотни» всего за 4,7 секунды. Запаса хода хватает примерно на 660 км – этого более чем достаточно для длительного патрулирования

Тот факт, что на службу полиции Саудовской Аравии заступил электрокар, закономерен – государственный инвестиционный фонд страны владеет примерно 60% акций Lucid. Более того, бренд заключил с правительством контракт на покупку 100 тысяч моделей в течение 10 лет. Ожидается, что преображение премиального электрокара в полицейский автомобиль позитивно скажется на имидже производителя и станет гарантом будущего этого бренда.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: csn-tv.ru