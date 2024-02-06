Тойота разочаровалась в электромобилях, и вот почему

Toyota разрабатывает новые двигатели внутреннего сгорания

Председатель правления Тойоты считает, что у людей должен быть выбор, нельзя просто принуждать людей покупать только электромобили.

Тем более, если учитывать продажи: в 2023 году Toyota продала больше автомобилей, чем когда-либо прежде, но электромобили оказали минимальное влияние на этот рост. Из 11 233 039 автомобилей, поставленных японским концерном, только 104 018 были электрическими – 0,926%. Глядя на эти результаты, бизнесу невозможно делать ставку только на электромобили.

Во время выступления перед двумя сотнями корпоративных менеджеров председатель правления Акио Тойода подтвердил планы относительно «крупного проекта по разработке двигателей внутреннего сгорания» – «мы собираемся продолжать делать двигатели».

Тойода выразил уверенность в том, что доля электромобилей никогда не превысит 30% рынка, независимо от технологических достижений. В результате оставшиеся 70% рынка всегда будут занимать автомобили с ДВС, гибриды и машины на топливных элементах.

Глава Тойоты также затронул деликатный вопрос рабочих мест:

«Если мы внезапно перейдем на BEVs, я уверен, что 5,5 миллионов сотрудников японской автомобильной промышленности, которые всю свою жизнь работали над двигателями, начнут задаваться вопросом: "Для чего все это было?". Некоторые из наших поставщиков, связанных с двигателями, даже не могут заставить банки ссудить им деньги».

При этом многие компании заявляют, что в ближайшие годы прекратят производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, такие бренды, как Jaguar, Chrysler, Lotus, Aston Martin, Bentley, Buick, Cadillac, Rolls-Royce, Genesis, Maserati, Mini, Opel и Volvo, взяли на себя обязательство к концу десятилетия перейти исключительно на выпуск электромобилей.

Toyota смотрит на вещи иначе, поскольку считает, что электромобили не могут быть единственным решением в деле достижения углеродной нейтральности. Акио Тойода упомянул, что инфраструктура зарядки совершенно к этому не готова. Он также напомнил, что «миллиард человек во всем мире живут без доступа к электричеству». Поскольку Toyota продает автомобили в этих регионах, идти ва-банк, делая ставку на электромобили, не имеет смысла для компании.