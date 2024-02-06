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Тойота разочаровалась в электромобилях, и вот почему

Toyota разрабатывает новые двигатели внутреннего сгорания

Председатель правления Тойоты считает, что у людей должен быть выбор, нельзя просто принуждать людей покупать только электромобили.

Тем более, если учитывать продажи: в 2023 году Toyota продала больше автомобилей, чем когда-либо прежде, но электромобили оказали минимальное влияние на этот рост. Из 11 233 039 автомобилей, поставленных японским концерном, только 104 018 были электрическими – 0,926%. Глядя на эти результаты, бизнесу невозможно делать ставку только на электромобили.

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Во время выступления перед двумя сотнями корпоративных менеджеров председатель правления Акио Тойода подтвердил планы относительно «крупного проекта по разработке двигателей внутреннего сгорания» – «мы собираемся продолжать делать двигатели».

Тойода выразил уверенность в том, что доля электромобилей никогда не превысит 30% рынка, независимо от технологических достижений. В результате оставшиеся 70% рынка всегда будут занимать автомобили с ДВС, гибриды и машины на топливных элементах.

Глава Тойоты также затронул деликатный вопрос рабочих мест:

«Если мы внезапно перейдем на BEVs, я уверен, что 5,5 миллионов сотрудников японской автомобильной промышленности, которые всю свою жизнь работали над двигателями, начнут задаваться вопросом: "Для чего все это было?". Некоторые из наших поставщиков, связанных с двигателями, даже не могут заставить банки ссудить им деньги».

При этом многие компании заявляют, что в ближайшие годы прекратят производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, такие бренды, как Jaguar, Chrysler, Lotus, Aston Martin, Bentley, Buick, Cadillac, Rolls-Royce, Genesis, Maserati, Mini, Opel и Volvo, взяли на себя обязательство к концу десятилетия перейти исключительно на выпуск электромобилей.

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Toyota смотрит на вещи иначе, поскольку считает, что электромобили не могут быть единственным решением в деле достижения углеродной нейтральности. Акио Тойода упомянул, что инфраструктура зарядки совершенно к этому не готова. Он также напомнил, что «миллиард человек во всем мире живут без доступа к электричеству». Поскольку Toyota продает автомобили в этих регионах, идти ва-банк, делая ставку на электромобили, не имеет смысла для компании.

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Кирилл Панов
Фото:Toyota
06.02.2024
Фото:Toyota
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