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Дрэг-рейсинг, тесты, драйвы, рок – встречайте «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

С 2024 года в России появился новый праздник – «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Дорогие друзья! Приглашаем на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» – большой семейный праздник, который пройдет в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark (Быково, Московская область) 23 июня. Гвоздь программы – дрэг-рейсинг.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Лучшие автогонщики страны сразятся в парных заездах на дистанции в ¼ мили, или 402,3 метра. Правила – предельно просты: побеждает автомобиль, первым пересекший линию финиша. Дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили померяются лошадиными силами в борьбе за почетные кубки «ЗА РУЛЕМ».

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!
«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

Гости фестиваля полетают на вертолете, пощекочут нервы в гоночном такси, проверят твердость руки в тире, оседлают электрического быка. Добавьте сюда выставку уникальных ретроавтомобилей и тест-драйвы новейших моделей, а также призы для дорогих болельщиков. Вечером — концерт модной музыкальной группы.

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» стартует в первые дни весны. Лучше всего запланировать посещение праздника заранее — в марте цена билетов минимальна. С приближением заветной даты стоимость будет расти. Не откладывайте покупку!

Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark (Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458).

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

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За рулем
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 680
07.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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