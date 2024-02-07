Ваш электрокар попал в ДТП — воспользуйтесь лайфхаком от экспертов

Автовладельцам рассказали, как быстро восстановить попавший в ДТП Lixiang

Месяц назад в российских СМИ распространилась информация, что автомобили Lixiang даже после незначительного ДТП блокируются управляющей электроникой и превращаются в «кирпичи».

Основатель компании RuCars Роман Рассудков подчеркнул, что такое происходит с любой современной машиной, включая BMW, Tesla и Lexus. После удара и срабатывания подушек безопасности электроника делает резонный вывод, что дальнейшее передвижение небезопасно, и блокирует систему, объясняет эксперт.

Автомобили Lixiang действительно невозможно «оживить» в России, но выход из ситуации есть, убежден Рассудков. Он объяснил, что в компании Lixiang сознательно блокируют попытки ремонта и сервисного обслуживания вне их фирменных центров.

«Из-за этого ремонт Lixiang за пределами КНР затруднен, доступа к диагностическому оборудованию в РФ ни у кого нет и «оживить» блок управления, «пришив» к нему новые детали на территории нашей и любой другой страны вне фирменных сервисных центров Lixiang, действительно невозможно», — констатирует эксперт.

Рассудков подчеркивает, что грамотные специалисты специализированного автосервиса предложат временно поставить блок управления от другого автомобиля. Оригинальный блок перепрошьют и «привяжут» к нему детали, требующие замены, на все потребуется не больше месяца заверяет Рассудков.

К тому же в настоящее время необходимые детали из Китая поставляются очень быстро. Рассудков провел аналогию с продукцией Apple – если раньше их гаджеты можно было починить только в фирменных центрах, то сегодня компания открыла доступ пользователям ко всем данным о ремонте, вплоть до инструкций по самостоятельному сервису у себя дома.

«У Lixiang тоже очень заметно растут продажи, и они не успевают развивать сеть сервисов. Уверен, что очень скоро они предоставят доступ к онлайн-диагностике блоков управления в том числе из России», — констатировал эксперт.

xНапомним, согласно данным «Автостата», в РФ только в январе 2024 года реализовано 1,7 тысячи Lixiang. Автомобиль занимает первое место по продажам среди всех марок, ввозимых по схеме параллельного импорта.

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Источник: autonews.ru