Определены регионы-финалисты премии Russian Travel Awards 2024
Комитет по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга определили пятерку регионов, которые станут финалистами всероссийской туристической премии Russian Travel Awards 2024 года в номинации «Регион автотуризма».
Финалисты:
- Псковская область
- Республика Карелия
- Мурманская область
- Архангельская область
- Воронежская область.
Финал Russian Travel Awards пройдет 19-21 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге.
Решение было принято на основании предложений региональных представительств Общероссийской ассоциации Автомототуризма и караванинга – на заседании правления организации.
Сергей Лобарев, президент Ассоциации, руководитель комитета РСТ:
- В своем выборе финалистов эксперты основывались на актуальных данных о развитии туристических (национальных) автомаршрутов на территориях регионов, кемпингов, глэмпингов, создании безопасных условий на парковочных пространствах около объектов притяжения автопутешественников.
Также общественники учитывали состояние и востребованность строящихся и уже работающих кемпингов, объектов придорожного сервиса. В том числе реализуемых на основании грантовой поддержки. Пригодился и опыт семи наших автомобильных экспедиций по России в 2023 году.
Эксперты ассоциации помогают разрабатывать и обустраивать туристическую среду для автопутешественников во многих регионах страны. Специалисты курируют множество направлений, среди которых создание информационно-навигационной системы для туристов на автотранспорте, мультимодальных систем для удобного передвижения на разных видах транспорта во время отдыха, доступной среды, а также производство автодомов, прицепов и классификация кемпингов.
Напомним, благодаря совместной работе членов ассоциации, местных властей и бизнеса год назад Тверская область получила статус «Территории автотуризма» по версии туристической премии Russian Travel Awards и, таким образом, одержала победу в одной из 19 номинаций.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!