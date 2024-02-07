Определены регионы-финалисты премии Russian Travel Awards 2024

Пять регионов вышли в финал туристической премии в номинации «Регион автотуризма»

Комитет по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга определили пятерку регионов, которые станут финалистами всероссийской туристической премии Russian Travel Awards 2024 года в номинации «Регион автотуризма».

Финалисты:

Псковская область

Республика Карелия

Мурманская область

Архангельская область

Воронежская область.

Финал Russian Travel Awards пройдет 19-21 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге.

Решение было принято на основании предложений региональных представительств Общероссийской ассоциации Автомототуризма и караванинга – на заседании правления организации.

Сергей Лобарев, президент Ассоциации, руководитель комитета РСТ:

- В своем выборе финалистов эксперты основывались на актуальных данных о развитии туристических (национальных) автомаршрутов на территориях регионов, кемпингов, глэмпингов, создании безопасных условий на парковочных пространствах около объектов притяжения автопутешественников.

Также общественники учитывали состояние и востребованность строящихся и уже работающих кемпингов, объектов придорожного сервиса. В том числе реализуемых на основании грантовой поддержки. Пригодился и опыт семи наших автомобильных экспедиций по России в 2023 году.

Эксперты ассоциации помогают разрабатывать и обустраивать туристическую среду для автопутешественников во многих регионах страны. Специалисты курируют множество направлений, среди которых создание информационно-навигационной системы для туристов на автотранспорте, мультимодальных систем для удобного передвижения на разных видах транспорта во время отдыха, доступной среды, а также производство автодомов, прицепов и классификация кемпингов.

Напомним, благодаря совместной работе членов ассоциации, местных властей и бизнеса год назад Тверская область получила статус «Территории автотуризма» по версии туристической премии Russian Travel Awards и, таким образом, одержала победу в одной из 19 номинаций.

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Источник: Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга