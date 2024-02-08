Как Кларксон по Мавритании скитался – видеоанонс приключений

Вышел первый трейлер предпоследней серии «Гранд тура»

Любителям передачи осталось насладиться еще двумя сериями «Гранд тура», прежде чем Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хэммонд сойдут со сцены. Премьера предпоследней серии под названием «Гранд тур: песчаная работа» (The Grand Tour: Sand Job) назначена на 16 февраля 2024 года.

В этом эпизоде трое ведущих отправятся в путешествие по североафриканской стране Мавритания. Согласно анонсу Amazon Studios, они «поедут по пути легендарного ралли Париж-Дакар».

Как и следовало ожидать, преодолевать бездорожье ведущие будут не на раллийных автомобилях, а на обычных (но слегка доработанных) машинах – родстерах Jaguar F-Type, Aston Martin DB9 и Maserati Grantismo.

«Их путешествие начинается с самого длинного в мире поезда, и они преодолеют смертоносную Сахару и опасные переправы через реки. Съемки этого специального выпуска стали настоящим испытанием как для ведущих, так и для их автомобилей», – говорится в анонсе.

Предстоящий эпизод имеет особое значение для шоу, поскольку он является предпоследним. Премьера финального эпизода, съемки которого недавно завершились в Зимбабве, состоится позже.

В конце прошлого года Джереми Кларксон объявил, что намерен уйти на пенсию. Он также ведет другой сериал на Amazon «Ферма Кларксона», а также британскую версию игры «Кто хочет стать миллионером?».

Его соведущие также учавствуют в других проектах – «Мастерская Ричарда Хаммонда» на Discovery и сериал «Джеймс Мэй: наш человек в...» (путешествия по разным странам), которые тоже пользуются успехом.