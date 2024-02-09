В России хотят ужесточить требования к автодомам

Росстандарт: кемперы несут угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения

В Росстандарте прошло заседание по поводу противодействия незаконному обороту продукции машиностроения и транспортных средств. На заседании, в частности, подняли вопрос о кемперах (они же – жилые модули, мобильные дома или автодома), которые сейчас заявляются производителем как груз, перевозимый в соответствии пунктом 23 ПДД («Перевозка грузов»).

Однако ответственный секретарь рабочей группы Карен Тадевосян отметил, что кемперы несут не предусмотренную производителями автомобилей нагрузку от 0,5 до 2,5 тонн, а в конструкции автодома используется несертифицированное оборудование – в частности, светотехника и остекление.

Автодома не проверяются техрегламентом Таможенного союза, несут угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и способны значительно ухудшить последствия ДТП, считает Тадевосян.

Рабочая группа признала необходимость дополнительного регулирования этих моментов – предложено разработать национальный стандарт на автодома, а также согласовать по ним определенные правила в области транспортных средств, причем на уровне Европейской экономической комиссии ООН.

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Источник: Росстандарт