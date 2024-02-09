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«Живые» Tank 500 Urban уже в продаже у дилеров
9 февраля
«Живые» Tank 500 Urban уже в продаже у дилеров
Гибридные Tank 500 Urban по цене от 6 299 000...
Ресурс движка 500 тысяч км, кузов крепкий: европейский С-класс за 700 тыс. руб.
9 февраля
Ресурс движка 500 тысяч км, кузов крепкий: европейский С-класс за 700 тыс. руб.
Эксперт «За рулем»: как выбрать подержанный...
Nissan (Dongfeng) Palaso EV
9 февраля
Nissan выпустил кроссовер Palaso – первые фото
У Ниссана появился новый экономичный кроссовер...

Nissan выпустил кроссовер Palaso – первые фото

У Ниссана появился новый экономичный кроссовер со странным дизайном

Новый Nissan Palaso EV начинают продавать в Китае, но под местным брендом Dongfeng (эти две компании сотрудничают в Поднебесной).

Nissan (Dongfeng) Palaso EV
Nissan (Dongfeng) Palaso EV

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Фотографии автомобиля были опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Nissan (Dongfeng) Palaso EV
Nissan (Dongfeng) Palaso EV

Новый автомобиль получил два электродвигателя, а с ними – полный привод. Запас хода кроссовера составляет 411 километров.

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Длина, ширина и высота Nissan Palaso EV составляют 5252, 1894 и 2010 мм, а колесная база достигает 3150 мм. То есть, это очень большой кроссовер, больше? чем Cadillac Escalade? на 73 мм. Углы въезда и въезда составляют 34° и 26° соответственно.

Максимальная суммарная мощность двигателей составляет 180 кВт (245 л.с.), а емкость аккумулятора – 77,28 кВт·ч.

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Кирилл Панов
09.02.2024
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