Nissan выпустил кроссовер Palaso – первые фото
Новый Nissan Palaso EV начинают продавать в Китае, но под местным брендом Dongfeng (эти две компании сотрудничают в Поднебесной).
Фотографии автомобиля были опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий Китая.
Новый автомобиль получил два электродвигателя, а с ними – полный привод. Запас хода кроссовера составляет 411 километров.
Длина, ширина и высота Nissan Palaso EV составляют 5252, 1894 и 2010 мм, а колесная база достигает 3150 мм. То есть, это очень большой кроссовер, больше? чем Cadillac Escalade? на 73 мм. Углы въезда и въезда составляют 34° и 26° соответственно.
Максимальная суммарная мощность двигателей составляет 180 кВт (245 л.с.), а емкость аккумулятора – 77,28 кВт·ч.
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