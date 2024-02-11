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Два российских бренда вошли в топ-3 продаж электромобилей
11 февраля
Два российских бренда вошли в топ-3 продаж электромобилей
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Два российских бренда вошли в топ-3 продаж электромобилей

Автостат: Москвич и Evolute вошли в тройку лидеров рынка новых электромобилей

За первый месяц 2024 года россияне приобрели 1485 новых электромобилей. Это в 4,1 раза больше, чем в январе 2023-го, однако заметно ниже рекорда минувшего декабря – тогда было продано 1922 «электрички». Лидерство среди марок удерживает Zeekr – машины этого китайского бренда за прошлый месяц купили 695 человек.

Продажи электромобилей в РФ, январь 2024
Продажи электромобилей в РФ, январь 2024
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На второе и третье места вышли собирающиеся в РФ Москвичи (клоны моделей JAC) и Evolute (Dongfeng). Источник пишет: «впервые сразу два отечественных бренда оказались в тройке лидеров рынка новых электромобилей».

На четвертой и пятой строчках оказались Volkswagen и американская Tesla. Интересно, что из присутствующих в топ-5 только Москвич и Эволют представлены в России официально, а все прочие бренды-бестселлеры ввозятся в страну параллельным импортом.

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unplash | «Автостат»
Количество просмотров 2
11.02.2024
Фото:Unplash | «Автостат»
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