Два российских бренда вошли в топ-3 продаж электромобилей
За первый месяц 2024 года россияне приобрели 1485 новых электромобилей. Это в 4,1 раза больше, чем в январе 2023-го, однако заметно ниже рекорда минувшего декабря – тогда было продано 1922 «электрички». Лидерство среди марок удерживает Zeekr – машины этого китайского бренда за прошлый месяц купили 695 человек.
На второе и третье места вышли собирающиеся в РФ Москвичи (клоны моделей JAC) и Evolute (Dongfeng). Источник пишет: «впервые сразу два отечественных бренда оказались в тройке лидеров рынка новых электромобилей».
На четвертой и пятой строчках оказались Volkswagen и американская Tesla. Интересно, что из присутствующих в топ-5 только Москвич и Эволют представлены в России официально, а все прочие бренды-бестселлеры ввозятся в страну параллельным импортом.
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Источник: Автостат
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