Ford нашел способ конкурировать с дешевыми китайскими электромобилями

Ford снизит цены на свои электромобили с помощью новой платформы

Генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил о разработке новой платформы для электромобилей, которая будет способна конкурировать по цене с Tesla Model 3 и доступными китайскими электромобилями.

Ford Mustang Mach-E

Новая платформа разрабатывается командой skunkworks, которая действует независимо от основной структуры компании и сосредоточилась на создании недорогой электрической платформы. Фарли отметил, что основная цель этой платформы – снизить первоначальные расходы на покупку электромобиля, что является одним из основных препятствий для более быстрого перехода на электромобили.

По словам Фарли, новая платформа предназначена для борьбы с Tesla и доступными китайскими машинами, которые являются основными конкурентами на рынке электромобилей. Tesla Model Y стоит дешевле Ford Mustang Mach-E на несколько тысяч долларов, а самый дешевый автомобиль Tesla — седан Model 3 стоит дешевле почти на 8000 долларов. Несмотря на то, что Mustang Mach-E и F-150 Lightning являются одними из самых дорогих автомобилей Ford, компания не получает от них прибыли и потеряла 4,7 миллиарда долларов на электромобилях в 2023 году.

Новая платформа, разработанная skunkworks, будет ориентирована на получение прибыли и позволит Ford предложить более доступные электромобили, которые смогут конкурировать с Tesla и китайскими производителями. Фарли также отметил, что новая платформа будет гибкой и позволит создавать различные типы электромобилей, включая кроссоверы, седаны и пикапы.

Ожидается, что первые автомобили на новой платформе появятся в 2025 году. Ford планирует выпускать 2 миллиона электромобилей в год к 2026 году, а к 2030 году полностью перейти на производство электромобилей.

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Источник: Motor1