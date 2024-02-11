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Еврокомиссия повысит сбор за шенгенскую визу

Цена шенгенской визы для россиян в 2024 году может возрасти со 120 до 135 евро

Предложение о повышении визовых сборов опубликовано на сайте Еврокомиссии и открыто для обсуждения гражданами ЕС до 1 марта 2024 года. Изменения коснутся стран, с которыми не достигнуто соглашение об упрощенном визовом режиме с ЕС, в том числе и России.

Повышение визовых сборов Еврокомиссия объясняет объективными критериями: уровнем инфляции в ЕС и средними зарплатами государственных служащих. Если инициатива получит поддержку граждан ЕС, Комиссия может принять постановление, которое вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

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Некоторые эксперты считают, что повышение стоимости визы может отрицательно сказаться на туризме в страны Шенгенской зоны, в частности, в летний период. Однако другие полагают, что это не окажет существенного влияния на количество желающих посетить Европу, поскольку виза остается обязательным документом для въезда в страны ЕС.

Напомним, что в настоящее время визовый сбор за шенгенскую визу для россиян составляет 80 евро. Сервисный сбор, который взимают визовые центры, варьируется от 20 до 40 евро. Таким образом, общая стоимость оформления визы составляет 120 евро.

В случае одобрения предложения Еврокомиссии, россиянам придется платить за оформление визы уже 135 евро, что может стать дополнительным финансовым бременем для желающих посетить страны Шенгенской зоны.

Источник: Ассоциация туроператоров

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За РулемЛежнин Роман
Фото:АГН Москва
11.02.2024
Фото:АГН Москва
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