Эксперты рассказали, за сколько можно будет отдохнуть в Турции в 2024 году

Туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в Турции по системе «все включено»

В этом году туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции. Цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым годом, но на величину, меньшую, чем рост курса евро.

Средний чек тура в Турцию на летний сезон 2024 года варьируется от 102 до 122 тысяч рублей на человека. Десятидневный отдых для семьи с одним ребенком в отеле с питанием «все включено», обойдётся около 300-360 тысяч рублей.

Такой рост цен связан с несколькими факторами. Во-первых, турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда россияне не так охотно ехали из-за неоправданного скачка цен, которые гостиницам пришлось спешно снижать уже во время сезона. Во-вторых, в этом году больше путешественников берут с собой детей, что увеличивает средний чек.

При этом туроператоры отмечают, что вероятность массового появления «горящих туров» в Турцию в ходе сезона оценивается как низкая. Это связано с тем, что спрос на туры в Турцию остается высоким, а количество рейсов ограничено.

Эксперты рекомендуют туристам, которые планируют летний отдых в Турции, бронировать туры заранее, чтобы получить лучшие цены и гарантировать себе место в отеле.

Помимо Турции, россияне также проявляют интерес к другим направлениям для летнего отдыха. Среди них Греция, Кипр, Болгария, Черногория и Хорватия. Однако цены на туры в эти страны также выросли по сравнению с прошлым годом.

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Источник: РИА Новости