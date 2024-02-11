#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты рассказали, за сколько можно будет отдохнуть в Турции в 2024 году
11 февраля
Эксперты рассказали, за сколько можно будет отдохнуть в Турции в 2024 году
Туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в...
Еврокомиссия повысит сбор за шенгенскую визу
11 февраля
Еврокомиссия повысит сбор за шенгенскую визу
Цена шенгенской визы для россиян в 2024 году...
Названы 5 самых ликвидных китайских автомобилей
11 февраля
Названы 5 самых ликвидных китайских автомобилей
Агентство НАПИ составило список самых ликвидных...

Эксперты рассказали, за сколько можно будет отдохнуть в Турции в 2024 году

Туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в Турции по системе «все включено»

В этом году туроператоры отмечают существенный рост объемов раннего бронирования Турции. Цены в рублях на путевки в основном выросли по сравнению с прошлым годом, но на величину, меньшую, чем рост курса евро.

Средний чек тура в Турцию на летний сезон 2024 года варьируется от 102 до 122 тысяч рублей на человека. Десятидневный отдых для семьи с одним ребенком в отеле с питанием «все включено», обойдётся около 300-360 тысяч рублей.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Такой рост цен связан с несколькими факторами. Во-первых, турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда россияне не так охотно ехали из-за неоправданного скачка цен, которые гостиницам пришлось спешно снижать уже во время сезона. Во-вторых, в этом году больше путешественников берут с собой детей, что увеличивает средний чек.

При этом туроператоры отмечают, что вероятность массового появления «горящих туров» в Турцию в ходе сезона оценивается как низкая. Это связано с тем, что спрос на туры в Турцию остается высоким, а количество рейсов ограничено.

Эксперты рекомендуют туристам, которые планируют летний отдых в Турции, бронировать туры заранее, чтобы получить лучшие цены и гарантировать себе место в отеле.

Помимо Турции, россияне также проявляют интерес к другим направлениям для летнего отдыха. Среди них Греция, Кипр, Болгария, Черногория и Хорватия. Однако цены на туры в эти страны также выросли по сравнению с прошлым годом.

Источник: РИА Новости

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0