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Звезда «Игры престолов» за 18 месяцев сделал из Rolls-Royce Phantom II электрокар
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Звезда «Игры престолов» за 18 месяцев сделал из Rolls-Royce Phantom II электрокар

Джейсон Момоа оснастил раритетный Rolls-Royce Phantom 1929 года электромотором

Знаменитый актер Джейсон Момоа известен не только своей популярностью в Голливуде – многие знают его как настоящего ценителя винтажных автомобилей. Артиста зачастую видят катающимся на Harley-Davidson довоенных времен, а в его гараже стоят несколько классических автомобилей.

Совсем недавно Момоа дополнил свою коллекцию электрическим рестомодом. Чтобы получился такой уникальный в своем роде автомобиль, актер доверил Rolls-Royce почти столетней давности британским специалистам из Electrogenic. По словам представителей компании, это «самая амбициозная и сложная конверсия электромобилей, когда-либо проводившаяся», работы над ней заняли восемнадцать месяцев. Хотя у кого-то такая версия может вызвать недоумение, и это еще мягко говоря.

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По словам специалистов, Rolls-Royce Phantom II 1929 года полностью реверсивен, и Момоа сможет переключиться, когда захочет, на оригинальную трансмиссию Phantom II. Изначально винтажный Rolls-Royce был оснащен рядным шестицилиндровым двигателем объемом 7,7 л, но специалисты заменили его на электродвигатель мощностью 201 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 93 кВт.ч обеспечивает запас хода Rolls-Royce до 240 км.

Специалисты также переработали тормозную систему, чтобы повысить производительность. В Electrogenic позаботились, чтобы великолепный оригинальный кузов от HJ Mulliner and Co. остался неизменным. Кожаную и деревянную отделку также не стали трогать, а оригинальное распределительное устройство Phantom перепрофилировали. Теперь вместо указателя уровня топлива светодиодный дисплей с уровнем заряда, а шкалы масла и воды показывают температуру зарядного устройства и электродвигателя.

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Источник: umteh.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Кинопоиск
12.02.2024
Фото:Кинопоиск
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