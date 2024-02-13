В этих местах запрещено ставить машины. Пока не во всех регионах

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В Подмосковье ввели запрет на стоянку машин возле мусорных площадок

В Подмосковье начали внедрять запрет на стоянку автомобилей у мусорных контейнеров.

По информации пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО), в Подмосковье начали устанавливать знаки, запрещающие парковку у контейнерных площадок. РЭО приветствует данную инициативу, отмечая, что такие нарушения регулярно фиксируют по всей стране, и это осложняет работу мусоровозов. В результате мусор вовремя не убирают, что приводит к негативным последствиям, включая акты самосуда граждан, которые порой сбрасывают пакеты с мусором прямо на капоты таких машин.

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В некоторых регионах, таких как Московская, Саратовская, Ленинградская, Белгородская, Новгородская, Оренбургская и Калужская области, Приморский край и другие, за парковку рядом с мусорными контейнерами установлены штрафы в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
13.02.2024
Фото:АГН Москва
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