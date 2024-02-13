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На «буханке» до самой южной точки Африки — блогер завершил очередной этап кругосветки

Автопутешественник из Подмосковья добрался на УАЗе «буханка» до Африки

Житель подмосковной Каширы Александр Морозов, известный в соцсетях как блогер Саша Холодный, на уазовской «буханке» добрался до самой южной точки Африки – мыса Игольного. Об этом он написал в своем аккаунте.

Мыс Игольный – это место, где соединяются Индийский и Атлантический океаны. Ранее видавшая виды «буханка» в период с 2017 по 2019 годы обогнула Землю во время первого кругосветного путешествия блогера.

Автопутешественник из Подмосковья добрался на «буханке» из Каширы до Африки
Автопутешественник из Подмосковья добрался на «буханке» из Каширы до Африки
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«Здесь "буханка" уже была в моей первой кругосветке, когда приехала сюда с запада. Тогда еще можно было подъехать к памятному камню. Теперь, прибыв с востока, я замкнул маршрут по Африке. Мы посетим мыс Доброй Надежды и отправим машину в Южную Америку», — написал путешественник в своем посте.

В пресс-службе администрации Каширы с интересом отслеживают все передвижения путешественника. Сотрудники местного краеведческого музея передали Холодному в самом начале путешествия фигурку кота «на удачу». Блогер побывал с ним на вулкане Килиманджаро, в Кейптауне, Ботсване и других удивительных местах нашей планеты. Теперь путешественнику предстоит преодолеть расстояние до следующего этапа путешествия – в Южную Америку.

Напомним, «буханка», или УАЗ СГР, выпускается Ульяновским автомобильным заводом вот уже 65 лет, причем за все время существования автомобиль претерпел лишь незначительные изменения.

Источник: vmo24.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:vk.com/holodniy1979
Количество просмотров 2
13.02.2024
Фото:vk.com/holodniy1979
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