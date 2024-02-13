Правительству РФ и «Автодору» поручено разработать приемлемые тарифы для трассы М-12

Путин поручил кабмину пересмотреть тарифы на проезд по трассе М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции утвердил перечень поручений. Документ опубликован на сайте Кремля.

В документе пять пунктов по различным сферам, некоторые из них содержат отдельные подпункты. В частности, глава России поручил кабинету министров проанализировать тарифы на проезд по трассе М-12 «Восток».

«Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании "Автодор" проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 "Восток" на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями», — говорится в тексте документа.

Ответственными за выполнение этого поручения назначены глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Им поручено в срок до 15 марта 2024 года подготовить свои предложения.

Напомним, совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция состоялись 14 декабря 2023 года и продолжались более четырех часов. В ходе работы были затронуты вопросы состояния российской экономики, рост тарифов на услуги ЖКХ, развитие авиации, ситуация на финансовом рынке, а также цены на отечественные автомобили и другие вопросы.

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Источник: tass.ru