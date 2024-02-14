Мультизоны на трассах – плюсы и минусы

Эксперт рассказал о главном недостатке готовящихся мультизон на трассах

Есть большой риск, что это направление на рынке будет захвачено крупными игроками, считают эксперты. И это главный минус. К самой идее мультизон вопросов нет.

Министерство транспорта РФ разработало проект федерального закона, направленного на изменение правил размещения автозаправочных станций (АЗС), кафе и других объектов придорожной инфраструктуры на автомагистралях. Так, согласно инициативе, все объекты дорожного сервиса на трассах, включая заправки и кафе, будут открываться только в составе мультифункциональных зон (МФЗ), представляющих собой новый формат комплексных услуг, собранных на одной территории для водителей и пассажиров. С помощью данной меры деятельность всех придорожных объектов получится отрегулировать и привести их к единым стандартам.

Народный фронт поддерживает данную инициативу, способную оказать положительное влияние на повышение уровня комфорта граждан в дорожных путешествиях. Тем не менее эксперты отмечают также и риск захвата рынка придорожных услуг сетевыми организациями, что в свою очередь может привести к вытеснению малого бизнеса и значительному повышению цен на предоставляемые услуги.

Владимир Матягин, эксперт «Народный фронт. Аналитика», президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»:

— Сейчас эту сферу хотят взять под контроль и начать регулировать. С одной стороны, это хорошо, но с другой – появляется угроза загона под стандарты, создание перекоса, связанного с недобросовестной конкуренцией. Есть большой риск, что это направление на рынке будет захвачено одним игроком. И конкуренции просто не будет.

Например, в аэропортах тоже есть так называемые функциональные зоны с кафе, магазинами, местами для отдыха. Но цены на все предоставляемые там услуги обычно значительно выше. Поэтому очень важно дать шанс малому бизнесу, который может предложить эти услуги дешевле. Для потребителя, конечно, будут более доступны альтернативы малого бизнеса, а не крупные сетевики с их завышенным ценами на услуги.

Именно поэтому должны быть заложены форматы, направленные на регулирование ценообразования. Эти моменты нужно проработать и взять под контроль.

Вместе с тем, приводя в пример образовавшиеся в начале января 2024 года очереди на автозаправках на трассе М-12, эксперт отмечает острую нехватку на трассе землеотводов, где могли бы располагаться, например, стоянки и кафе. При этом, как отмечает Владимир Матягин, доступность получения отвода земли возле дорог федерального значения ограничена, что также является серьезной проблемой, нуждающейся в проработке.