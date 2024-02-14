Сколько?! Зарядка в Европе оказалась едва дешевле заправки

Стало известно, сколько стоит в Европе проехать 100 км на электромобиле

Французский производитель зарядных устройств Qovoltis подсчитал, в какую сумму обходится поездка протяженностью 100 км на электромобиле. Была подсчитана стоимость его зарядки как дома, так и через платный терминал быстрой зарядки.

Цена на электроэнергию во Франции с 1 февраля 2024 года выросла на 10% (в течение 2023 года она увеличивалась два раза – на 15% в феврале и на 10% в августе).

Цена и продолжительность зарядки, позволяющей проехать 100 км на электромобиле, зависят от того, какой именно электромобиль используется.

Компания Qovoltis произвела свои расчеты, исходя из среднего значения – 18 кВт.ч на 100 км пути. Это потребление таких электромобилей, как, например, MG4, Hyundai Ioniq 5 или Renault Zoe R110.

Зарядка дома обходится дешевле всего: 18 кВтч стоят от 2,5 до 5,3 евро в непиковые часы (ночью). Это 245-520 рублей. Но возможность заряжать электромобиль дома есть далеко не у всех (точнее, мало у кого).

Зарядка вне дома на «быстрой» станции мощностью 250 кВт обходится в 10,6 евро. И это 1041 рубль.

При этом на зарядку электромобиля до сих пор уходит гораздо больше времени, чем на заправку бензиновой модели.

Для российских автомобилистов это суммы, которые никогда не станут причиной перехода на электромобили. При стоимости топлива 51-56 рублей указанных сумм хватит минимум на 4,4 литра. Заправка же на «быстром» терминале эквивалентна 18,59-20,41 литрам топлива, чего достаточно для того, чтобы проехать, в среднем, 200 км.

Но во Франции другие цены на топливо. Они гораздо выше, поэтому электромобиль (который, впрочем, в среднем, на 40-50% дороже машины с ДВС), кажется, вроде как, выгодным. Сколько же экономят в Европе владельцы «электричек»?

Цены на топливо во Франции таковы, что для путешествия длиною 100 км надо бензина на 13,8 евро (7,5 л на 100 км, 1,85 евро за 1 литр бензина). То есть 1355 рублей. В итоге экономия составляет 3,2 евро, или 314,2 рубля на 100 км.

Учитывая средний пробег владения автомобилем около 50-60 тысяч км (за 3-4 года до смены автомобиля), экономия составит от 1600 евро (157 тысяч рублей) до 1920 евро (189 тысяч рублей). И эта экономия несопоставима с переплатой при покупке электромобиля.

Например, Hyundai Ioniq 5 стоит в Европе 52 545 евро (5,16 млн рублей), а его аналог с ДВС Hyundai Tucson предлагают по цене 25 343 евро (2,49 млн рублей). Разница – 27 202 евро, или 2,67 млн рублей.

Конечно же, при перепродаже электромобиля хозяин вернет часть денег, но все будет зависеть от остаточной емкости батареи, замена которой равняется остаточной стоимости электромобиля.