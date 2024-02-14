Максим Ликсутов: Появились новые способы оплаты проезда по проспекту Багратиона

Оплатить проезд по проспекту Багратиона в «Парковках России» можно еще быстрее

Раньше, чтобы заплатить за проезд, нужно было переходить на портал mos.ru. Теперь можно вносить плату в самом приложении «Парковки России» - через СБП или с помощью банковской карты.

Внесите номер своего авто в приложение, чтобы получать счета на оплату. После проезда по магистрали в разделе «Проезды по платным дорогам» появится начисление – его можно будет оплатить.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Прошлой осенью в «Парковках России» появилась возможность оплачивать проезд по проспекту Багратиона с помощью портала mos.ru. Сейчас мы расширили перечень способов оплаты — добавили СБП и банковскую карту. Теперь каждый водитель может выбрать удобный для себя вариант. Продолжаем развивать наши транспортные приложения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Напомним, за движение по проспекту Багратиона, который стал дублёром Кутузовского проспекта, нужно платить. Проспект соединяет «Москву-Сити» и МКАД в районе выезда на северный обход Одинцова.

Протяженность трассы – 10 км, на ней есть три развязки. Шлагбаумов и пунктов взимания платы на проспекте Багратиона нет, следить за своевременной оплатой нужно самостоятельно. Тариф для легковых машин составляет 600 рублей, фургонов и пикапов – 900 рублей, и грузовиков и автобусов – 1200 рублей. При оплате с помощью транспондера действует 30-процентная скидка.

Источник: Дептранс Москвы/Telegram