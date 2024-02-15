Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
15 февраля
Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
Андерсон дал анализ болиду McLaren и желанию...
Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев
15 февраля
Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев
Ford назвал колоссальной конкурентной угрозой...
На бывшем завода Toyota начнут выпускать новые модели Aurus. Старт продаж — в 2025 году
15 февраля
На бывшем завода Toyota начнут выпускать новые модели Aurus. Старт продаж — в 2025 году
Мантуров: В России наладят производство...

Chrysler показал электромобиль будущего

Chrysler презентовал инновационный концепт Halcyon с автопилотом

Компания Chrysler представила концепт Halcyon, призванный олицетворять новую веху в развитии электромобилей. Построенный на платформе STLA Large Halcyon задаст вектор направления для будущих восьми электромобилей Chrysler, которые планируется запустить к 2026 году.

Halcyon представляет собой стильный автомобиль с футуристичными линиями. У концепта узкие адаптивные светодиодные фары на всю ширину фасада. Вместо традиционных боковых зеркал Halcyon оснащен узкими камерами – они повышают аэродинамическую эффективность.

Chrysler Halcyon
Chrysler Halcyon
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Большой китайский кроссовер с мощным мотором – при чем тут Volvo?

Концепт отличают технологии следующего поколения, в частности, передовые литий-серные батареи Lyten на 800 вольт имеют на 60% меньший углеродный след по сравнению с батареями предыдущих генераций. Автомобиль полностью автономен благодаря технологии STLA AutoDrive. В режиме автономного вождения рулевое колесо и педали убираются, а стеклянный купол и ветровое стекло можно сделать непрозрачными с целью конфиденциальности.

Рулевое колесо выполнено из переработанных CD, элегантные сиденья в форме камня отсылают к знаменитому креслу Eames. У Halcyon несколько режимов, включая Welcome/Entry и Pre-drive, за счет которых взаимодействие с автомобилем становится понятным и комфортным для водителя. Разблокировать автомобиль можно с помощью биометрии. Пневмоподвеска опускает автомобиль для удобства водителей и пассажиров.

Очевидно, что дизайн и технологии, представленные в этой модели, будут использованы при серийном выпуске автомобилей Chrysler, производство которых запланировано на 2026 год.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: speedme.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Chrysler
15.02.2024
Фото:Chrysler
Поделиться:
Оцените материал:
0