Chrysler показал электромобиль будущего

Chrysler презентовал инновационный концепт Halcyon с автопилотом

Компания Chrysler представила концепт Halcyon, призванный олицетворять новую веху в развитии электромобилей. Построенный на платформе STLA Large Halcyon задаст вектор направления для будущих восьми электромобилей Chrysler, которые планируется запустить к 2026 году.

Halcyon представляет собой стильный автомобиль с футуристичными линиями. У концепта узкие адаптивные светодиодные фары на всю ширину фасада. Вместо традиционных боковых зеркал Halcyon оснащен узкими камерами – они повышают аэродинамическую эффективность.

Chrysler Halcyon

Концепт отличают технологии следующего поколения, в частности, передовые литий-серные батареи Lyten на 800 вольт имеют на 60% меньший углеродный след по сравнению с батареями предыдущих генераций. Автомобиль полностью автономен благодаря технологии STLA AutoDrive. В режиме автономного вождения рулевое колесо и педали убираются, а стеклянный купол и ветровое стекло можно сделать непрозрачными с целью конфиденциальности.

Рулевое колесо выполнено из переработанных CD, элегантные сиденья в форме камня отсылают к знаменитому креслу Eames. У Halcyon несколько режимов, включая Welcome/Entry и Pre-drive, за счет которых взаимодействие с автомобилем становится понятным и комфортным для водителя. Разблокировать автомобиль можно с помощью биометрии. Пневмоподвеска опускает автомобиль для удобства водителей и пассажиров.

Очевидно, что дизайн и технологии, представленные в этой модели, будут использованы при серийном выпуске автомобилей Chrysler, производство которых запланировано на 2026 год.

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Источник: speedme.ru