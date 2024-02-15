На ВДНХ в рамках выставки «Россия» можно посмотреть тематическое шоу о транспорте Москвы

На выставке «Россия» на ВДНХ покажут цифровое шоу о достижениях транспорта

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ представили программу, посвященную развитию транспорта в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе транспортного комплекса столичного правительства.

«В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" стартовал новый тематический трек "Транспортный каркас Москвы". Программа продлится до 25 февраля и будет посвящена достижениям столицы в области транспорта», — говорится в тексте сообщения.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в программу тематического трека включен показ цифрового шоу о достижениях Москвы в транспортной отрасли. Перед гостями выступят артисты академического хора Московского метрополитена и исполнители проекта «Музыка в метро», а также прочитают лекции от Музея транспорта Москвы.

Международная выставка-форум «Россия» призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в разных сферах экономики, на ВДНХ свои экспозиции представили все 89 российских регионов.

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Источник: tass.ru