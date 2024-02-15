Этих марок на рынке РФ станет меньше из-за ужесточений в законодательстве РФ

В России прекратятся продажи Avatr и Zeekr по официальным каналам

Поставки китайских автомобилей Avatr и Zeekr, завозимых на российский рынок по схеме параллельного импорта, прекратятся. Об этом в комментарии корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков.

«Что касается электромобилей таких брендов, как Avatr и Zeekr, то ввозить их теперь будут только физлица и только для частного пользования. Вполне очевидно, что эти машины будут дорожать, так как должен закрыться импорт автомобилей через страны ЕАЭС с заниженной таможенной стоимостью», — объяснил топ-менеджер.

При этом Стариков заверил, что ассортимент автомобилей на российском рынке от этого не уменьшится. Что касается сроков доставки, то они тоже не изменятся кардинальным образом.

Avatr 11

Напомним, на проблемы и сложности при ввозе автомобилей по схеме параллельного импорта дилеры пожаловались еще в конце прошлого года.

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Источник: gazeta.ru