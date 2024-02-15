Этих марок на рынке РФ станет меньше из-за ужесточений в законодательстве РФ

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В России прекратятся продажи Avatr и Zeekr по официальным каналам

Поставки китайских автомобилей Avatr и Zeekr, завозимых на российский рынок по схеме параллельного импорта, прекратятся. Об этом в комментарии корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков.

«Что касается электромобилей таких брендов, как Avatr и Zeekr, то ввозить их теперь будут только физлица и только для частного пользования. Вполне очевидно, что эти машины будут дорожать, так как должен закрыться импорт автомобилей через страны ЕАЭС с заниженной таможенной стоимостью», — объяснил топ-менеджер.
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При этом Стариков заверил, что ассортимент автомобилей на российском рынке от этого не уменьшится. Что касается сроков доставки, то они тоже не изменятся кардинальным образом.

Avatr 11
Avatr 11

Напомним, на проблемы и сложности при ввозе автомобилей по схеме параллельного импорта дилеры пожаловались еще в конце прошлого года.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
15.02.2024
Фото:Depositphotos
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