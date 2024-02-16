Транспортный опыт Москвы пригодится при строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург

Сергей Собянин: Правительство Москвы будет выполнять все поручения Президента по реализации проекта ВСМ-1

На совещании в Верхней Пышме Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже готова к реализации такого технологически сложного проекта, как ВСМ-1 (высокоскоростная железнодорожная магистраль) Москва-Санкт-Петербург. Высокоскоростные маршруты помогут увеличить пропускную способность железнодорожных сетей, сократить нагрузку на аэропорты и будут стимулировать внутренний туризм и деловую активность.

Создание ВСМ позволит сократить время в пути: между Москвой и Санкт-Петербургом почти в 2 раза – с 4 часов до 2 часов 15 минут; между Москвой и Тверью – до 39 минут; между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – до 29 минут.

Эти города в перспективе станут одной единой агломерацией, а положительный эффект ощутит каждый житель.

Сергей Собянин, Мэр Москвы:

- Задачи, которые поставил Президент по данному проекту, позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, увеличат технологический суверенитет нашей страны, существенным образом повлияют на возможности жителей быстрее передвигаться не только между двумя столицами, а ещё между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. Правительство Москвы будет выполнять все поручения Президента по реализации проекта ВСМ-1, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации:

- Высокоскоростная магистраль – это проект федерального значения. И, конечно, на такой проект вряд ли бы замахнулись, если бы не успешный опыт транспортных развязок Москвы — это Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Конечно, мы видим, что это два очень смелых, дерзких проекта, которые осуществлены благодаря мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его команде.

Тимур Шакиров, Заместитель генерального директора ГБУ «Аналитический центр»:

- Международная практика строительства высокоскоростных магистралей в Азии, в Европе, она свидетельствует о том, что улучшение транспортной доступности — это возможность получать налоговые поступления от развития и строительства жилой и нежилой недвижимости. Как раз больший самый экономический эффект получат Новгородская, Тверская область, поскольку важный такой экономический эффект, который достигается путем строительства ВСМ - это расширение зоны агломерации.

То есть если раньше в зону агломерации Москвы входила только Московская область, то сейчас туда еще добавляется и Тверская область. Соответственно, за счет расширения зоны агломерации будет наблюдаться рост и повышение производительности труда. Для Москвы это от Тверской области, для Санкт-Петербурга это от Новгородской области, и как раз вот эти два региона за счет присоединения к Московской и Ленинградской агломерациям будут дополнительные налоговые эффекты получать от роста производительности труда.

Справка

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом станет стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска.

В настоящее время для пассажирского сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом используется поезд «Сапсан», который проходит это расстояние за 4 часа. Благодаря новым поездам, способным развивать скорость до 400 км/ч, это расстояние будет преодолено за 2 часа 15 минут. Стоимость билетов на высокоскоростные поезда пока не объявлена официально, но предполагается, что она будет лишь немного выше, чем на «Сапсан».

Производить поезда для высокоскоростных магистралей будут на «Уральских локомотивах», при этом составы будут полностью отечественного производства. Идея строительства магистралей, предназначенных исключительно для скоростных поездов, была заложена в СССР еще в конце 1960-х годов на основе успешного опыта Японии и Франции.

Источники: Правительство Москвы и материалы ТАСС