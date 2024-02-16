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Sony Honda Mobility – кроссовер и седан Afeela
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У Sony и Honda на подходе три новых автомобиля
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У Sony и Honda на подходе три новых автомобиля

Хонда и Сони разработали два седана и кроссовер – скоро в продаже

Sony Honda Mobility – совместное автомобильное предприятие Honda и Sony, которое разрабатывает автономные электромобили. Появились новые подробности о новинках предприятия.

Sony Honda Mobility – кроссовер и седан Afeela
Sony Honda Mobility – кроссовер и седан Afeela

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Помимо анонсированного ранее электрического седана Afeela, который выйдет в 2025 году, Sony Honda Mobility выпустит кроссовер в 2027 году и недорогой компактный седан в 2028 году. Все три автомобиля разрабатываются на одной платформе.

Кроссовер Sony Honda Mobility Vision-S 02
Кроссовер Sony Honda Mobility Vision-S 02

Компактный седан Sony Honda Mobility будет собираться из комплектующих Honda, что снизит его цену.

Седан Afeela
Седан Afeela

Подробностей о кроссовере Sony Honda Mobility пока нет. Но концепт Vision-S 02 показывает, как может выглядеть этот автомобиль.

Салон седана Afeela
Салон седана Afeela

Седан Afeela, который будет представлен в 2025 году, получит два электродвигателя, каждый мощностью 241 л.с. Он оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 91 кВтч.

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Также Afeela оснащен 45 датчиками, включая лидар, и восемью камерами. Информация с них будет обрабатываться мощными чипами Qualcomm, что позволит достигнуть автономности 3-го уровня (человеку все равно придется время от времени брать управление на себя).

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Кирилл Панов
Фото:Sony Honda Mobility
Количество просмотров 1
16.02.2024
Фото:Sony Honda Mobility
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