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Найден хитрый способ, как утилизировать канистры от моторного масла

Ученые предлагают добавить в асфальт измельченную тару от моторного масла

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили использовать измельченную пластиковую тару от моторного масла в производстве асфальтобетонных смесей. В университете разрабатывают новые материалы для автодорожного покрытия, устойчивые к деформациям и экстремальным температурам.

У асфальтобетона композитный состав, состоящий из минеральных материалов, таких как песок и щебень, а также нагретого битума. Он должен быть устойчив к деформациям от транспортного движения в условиях высоких температур летом и к появлению трещин в морозы.

Канистры для моторного масла сделаны из полиэтилена низкого давления. Ежегодно в России производится 450 млн таких тар, и их неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды. Их использование в асфальтобетоне может решить проблему.

Канистры
Канистры
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Ученые создали новый асфальт – дешевый и экологичный

Исследователи провели серию экспериментов, добавляя измельченную тару в смесь из песка, щебня и битума с разной концентрацией. Оптимальная концентрация измельченной тары составила от 4% до 18%. Из-за шероховатой поверхности частиц тара играет роль армирующего элемента, что позволяет снизить расход вяжущих компонентов и увеличить срок службы асфальтобетона.

Был проведен анализ на токсичность готовых образцов с использованием зеленых одноклеточных водорослей и низших ракообразных. Выяснилось, что асфальтобетон с добавлением тары и моторного масла не токсичен и соответствует всем стандартам качества.

Ранее исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и запатентовали экономичный и экологически чистый состав асфальтобетона для использования на дорогах в регионах, где ведется добыча полезных ископаемых. В его состав включен щебень из гравия, песок из отсевов дробления, буровой шлам и битум.

Источник: quto.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / fabrikasimf | АГН Москва
Количество просмотров 2
18.02.2024
Фото:freepik / fabrikasimf | АГН Москва
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