Брутальный кроссовер Rivian R2 с фарами в форме стадиона показали на видео
Производитель автомобилей Rivian обнародовал в Сети видео с новым внедорожником R2. В линейке американского бренда это уже третья по счету модель.
Видеоряд содержит изображения с новинкой, украшенной фирменной светодиодной полосой во всю ширину передней части. Вертикально расположенные овальные фары в форме стадиона будут легкоузнаваемы на трассе. У кроссовера массивный передний бампер, широкие колесные арки и большой дорожный просвет.
На текущий момент производитель ограничился визуальным изображением новой модели, не предоставив никаких технических характеристик. Отмечается, что в качестве конкурентов Rivian R2 на американском рынке называют Tesla Model Y, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5.
Премьера автомобиля состоится 7 марта текущего года, цены стартуют от 45 тысяч долларов (4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: gazeta.ru
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!