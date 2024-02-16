Брутальный кроссовер Rivian R2 с фарами в форме стадиона показали на видео

В Сети обнародовано видео с новым кроссовером Rivian R2 перед скорой премьерой

Производитель автомобилей Rivian обнародовал в Сети видео с новым внедорожником R2. В линейке американского бренда это уже третья по счету модель.

Видеоряд содержит изображения с новинкой, украшенной фирменной светодиодной полосой во всю ширину передней части. Вертикально расположенные овальные фары в форме стадиона будут легкоузнаваемы на трассе. У кроссовера массивный передний бампер, широкие колесные арки и большой дорожный просвет.

На текущий момент производитель ограничился визуальным изображением новой модели, не предоставив никаких технических характеристик. Отмечается, что в качестве конкурентов Rivian R2 на американском рынке называют Tesla Model Y, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5.

Премьера автомобиля состоится 7 марта текущего года, цены стартуют от 45 тысяч долларов (4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Источник: gazeta.ru