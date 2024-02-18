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Вот как Китай занимает европейский авторынок

С этим «китайцем» не может конкурировать ни одна европейская модель

Этой весной в Великобритании начнутся продажи китайского электрического кроссовера Seres 3.

Его цена кроссовера составит от 29 995 фунтов стерлингов (3,49 млн рублей), и это будет самый доступный электромобиль на острове.

Seres 3
Seres 3

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Например, другой китайский электромобиль BYD Dolphin тогоже класса продается по цене от 30 195 фунтов стерлингов (3,51 млн рублей), а MG ZS стоит от 30 495 фунтов стерлингов (3,55 млн рублей). То есть, в тройку самых доступных электрокросоверов входят только китайские модели.

При этом новинка не уступает по своим характеристикам другим представителям класса. Она оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 54 кВтч, который питает двигатель мощностью 163 л.с. и 195 Нм.

Если (когда) Рено вернется в Россию, то вот что он будет продавать

Кроссовер разгоняться до 100 км/ч за 8,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 155 км/ч. Запас же хода на одной зарядке достигает 507 км. Для зарядки батареи с 20% до 80% надо 30 минут.

У Seres 3 есть круиз-контроль и система предупреждения о выезде из полосы движения, шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости, система контроля давления в шинах и многое другое.

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Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
18.02.2024
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