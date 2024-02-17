Куда отправиться в путешествие по России? Вот список популярных регионов

Составлен рейтинг самых популярных туристических направлений в России

Сервис для планирования путешествий провел исследование среди своих клиентов и назвал самые посещаемые регионы России, сообщает OneTwoTrip. Самыми популярными у туристов регионами России являются Краснодарский край, Ленинградская область и Москва с областью.

Краснодарский край

Приморские города и курорты Черного моря, такие как Сочи, Анапа и Геленджик, привлекают туристов своим теплым климатом, песчаными пляжами и развитой туристической инфраструктурой.

Ленинградская область (включая Санкт-Петербург)

Культурный центр страны, Санкт-Петербург славится своей архитектурой, музеями и историческими достопримечательностями. Ленинградская область также предлагает живописные пригороды с усадьбами, парками и дворцами.

Москва и Московская область

Столица России и ее окрестности предлагают богатый выбор достопримечательностей, музеев, театров и парков. Москва привлекает туристов своим Кремлем, Красной площадью и другими знаковыми местами.

Республика Татарстан

Регион с богатой историей и культурой, Татарстан славится своей столицей Казанью, которая является одним из крупнейших городов России. Город известен своей неповторимой архитектурой, мечетями и музеями.

Калининградская область

Прибалтийский регион, Калининградская область привлекает туристов своим уникальным сочетанием европейской и российской культуры. Город Калининград полон исторических достопримечательностей, а живописное побережье Балтийского моря предлагает возможности для отдыха и релаксации.

Также в список вошли Байкал, Камчатка, Алтай и Золотое кольцо России.

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Источник: РИА Новости