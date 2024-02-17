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В России появится новый технологичный кроссовер

Кроссовер AITO M9 официально выйдет на российский рынок в 2024 году

Автомобильная компания AITO принадлежит крупному китайскому IT-гиганту Huawei. Кроссовер M9, который в конце декабря 2023 года уже появился на китайском рынке, будет доступен для покупки и в России в 2024 году. Однако точные детали о появлении машины и ее стоимости пока неизвестны.

AITO M9
AITO M9

Предлагаются как гибридная, так и полностью электрическая версия AITO M9. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором (152 л. с.) и двумя электродвигателями (224 и 152 л. с.), а на электротяге автомобиль может проехать до 175 км. Полностью электрическая версия имеет по одному электродвигателю на каждой оси, и суммарная мощность силовой установки составляет 530 л. с., а максимальная дальность хода — 630 км.

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Автомобиль комплектуется различными опциями, включая адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамную крышу, сиденья с функциями массажа и вентиляции, а также 22-дюймовые диски.

Окончательное ценообразование и характеристики модели будут объявлены ближе к началу официальных продаж.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Huawei
Количество просмотров 2
17.02.2024
Фото:Huawei
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