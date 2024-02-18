Египет уронил цены на путевки для конкуренции с Турцией

Египет снижает цены на отдых, но русские туристы предпочтут этим летом Турцию

Египет снижает цены, пытаясь привлечь туристов. Однако, по прогнозам экспертов, Турция этим летом все равно останется лидером по количеству путешественников из России.

Турецкие курорты давно и хорошо знакомы россиянам. Здесь все говорят на русском языке, персонал ориентирован на наших туристов. Также курорт предлагает отдых на любой вкус: от пляжного релакса до активных развлечений. Здесь найдутся варианты для семей с детьми, молодежи, пар и одиноких путешественников.

Стоит отметить, что перелет в Турцию из России короткий и относительно недорогой.

Чем же может привлечь туристов Египет? Снижение цен на египетские курорты делает их одним из самых доступных направлений на данный момент. Также привлекательной стороной Египта является богатая история и множество уникальных достопримечательностей. Красное море славится своим богатым подводным миром, что делает его идеальным местом для дайвинга и снорклинга.

По данным АТОР, в 2023 году Турцию посетили 4,7 млн туристов из России. Египет же принял 1,7 млн россиян.

Также в 2024 году россияне все чаще выбирают альтернативные направления, такие как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мексика.

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Источник: РИА Новости