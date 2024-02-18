Египет уронил цены на путевки для конкуренции с Турцией
Египет снижает цены, пытаясь привлечь туристов. Однако, по прогнозам экспертов, Турция этим летом все равно останется лидером по количеству путешественников из России.
Турецкие курорты давно и хорошо знакомы россиянам. Здесь все говорят на русском языке, персонал ориентирован на наших туристов. Также курорт предлагает отдых на любой вкус: от пляжного релакса до активных развлечений. Здесь найдутся варианты для семей с детьми, молодежи, пар и одиноких путешественников.
Стоит отметить, что перелет в Турцию из России короткий и относительно недорогой.
Чем же может привлечь туристов Египет? Снижение цен на египетские курорты делает их одним из самых доступных направлений на данный момент. Также привлекательной стороной Египта является богатая история и множество уникальных достопримечательностей. Красное море славится своим богатым подводным миром, что делает его идеальным местом для дайвинга и снорклинга.
По данным АТОР, в 2023 году Турцию посетили 4,7 млн туристов из России. Египет же принял 1,7 млн россиян.
Также в 2024 году россияне все чаще выбирают альтернативные направления, такие как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мексика.
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Источник: РИА Новости
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