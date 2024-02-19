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Курсом на Запад: Пекин готовит вторжение электрокаров на рынок Европы
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Курсом на Запад: Пекин готовит вторжение электрокаров на рынок Европы

GB News: Китай хочет захватить рынок Европы в сегменте электромобилей

На фоне введения США 27,5-процентных пошлин на импорт из Китая Пекин намерен покорить Европу своими электромобилями, сообщает GB News.

Китайский автопром всерьез вознамерился захватить европейский и, в частности, британский рынки. На Запад уже направляется партия из 7000 китайских электрокаров.

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В экспертном сообществе прогнозируют доминирование Китая в этом сегменте, следствием которого могут стать торговые войны. Американское правительство ввело тариф 27,5% на импорт китайских машин, и в Евросоюзе хотят последовать примеру Вашингтона.

«Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми китайскими электромобилями», — заявила Урсула фон дер Ляйен Европейскому парламенту.

Стоит отметить, что цена базовой модели электрокара от BYD составляет чуть более 8000 фунтов стерлингов (931 тыс. рублей). Для сравнения, американская Tesla продает свою самую дешевую модель чуть менее чем за 40 000 фунтов стерлингов (4,6 млн рублей).

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Источник: GBnews.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Depositphotos
Количество просмотров 1
19.02.2024
Фото:Unsplash | Depositphotos
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