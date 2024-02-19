Такого вы еще не видели: этот «китаец» получил полезную зимнюю функцию

Производитель Nio научил автомобиль ET9 отряхиваться от снега

Производитель NIO обнародовал в Сети видео, как электромобиль ET9 сам стряхивает с себя слой снега при помощи интеллектуальной системы вибрирующего шасси.

Благодаря этой новации автомобиль способен раскачиваться из стороны в сторону, и снег падает. В компании заверяют, что функцию можно будет использовать не только перед тем, как с утра отправиться в поездку, но и непосредственно в пути.

Благодаря платформе 900V электрокар оснащен более легкими и компактными электродвигателями. Архитектура ET9 на 900В требует меньше высоковольтной проводки, а на процесс зарядки понадобится всего пять минут. Запаса хода на одном заряде хватает примерно на 255 км.

На выбор потенциальных покупателей предлагается премиум-версия модели, выполненной в дизайне land jet. В этой версии у модели более просторный салон с четырехместной компоновкой и интерьер Executive Bridge. Имеется в виду, что для пассажиров сзади есть столик, с поворотом на 360 градусов. Что касается цены, то она стартует от 112 тысяч долларов (10,3 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: involta.media