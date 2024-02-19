Такого вы еще не видели: этот «китаец» получил полезную зимнюю функцию

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Производитель Nio научил автомобиль ET9 отряхиваться от снега

Производитель NIO обнародовал в Сети видео, как электромобиль ET9 сам стряхивает с себя слой снега при помощи интеллектуальной системы вибрирующего шасси.

Благодаря этой новации автомобиль способен раскачиваться из стороны в сторону, и снег падает. В компании заверяют, что функцию можно будет использовать не только перед тем, как с утра отправиться в поездку, но и непосредственно в пути.

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Машина с АКП за 500 тысяч – 4 отличных варианта

Благодаря платформе 900V электрокар оснащен более легкими и компактными электродвигателями. Архитектура ET9 на 900В требует меньше высоковольтной проводки, а на процесс зарядки понадобится всего пять минут. Запаса хода на одном заряде хватает примерно на 255 км.

На выбор потенциальных покупателей предлагается премиум-версия модели, выполненной в дизайне land jet. В этой версии у модели более просторный салон с четырехместной компоновкой и интерьер Executive Bridge. Имеется в виду, что для пассажиров сзади есть столик, с поворотом на 360 градусов. Что касается цены, то она стартует от 112 тысяч долларов (10,3 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Источник: involta.media

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Weibo | freepik
Количество просмотров 2
19.02.2024
Фото:Weibo | freepik
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