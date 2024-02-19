Хотите Mercedes, но денег только на мопед? Берите Mecides!

Эта китайская компания делает клоны известных машин – недорого

В последние годы китайские автопроизводители делают ставку на оригинальный, высококачественный дизайн. Но мы еще помним времена клонов, когда, например, Chery Tiggo был слишком похож на Toyota RAV4. И эти времена не прошли.

В Китае есть автопроизводитель, который копирует дизайн моделей известных брендов. И даже название у компании такое же – Mecides. Но все это – комичные электрические реплики для автомобилистов с чувством юмора.

Разнообразие реплик в линейке Mecides настолько велико, что их проще побить на три отдельные категории: реплики моделей сегмента лакшери, реплики внедорожников и реплики прочих автомобилей. При этом все машины имеют одинаковую платформу.

Вот, например, Bugatti еще не представила свою модель повышенной проходимости, а у Mecides она уже есть – по мотивам концепта Bugatti 16C Galibier 2009 года. Также можно купить смешной Porsche Cayenne или Macan, а также 911-й с круглыми фарами.

Вы можете остановить свой выбор на копиях Aston Martin DBX или Maserati Grecale и даже Range Rover Sport (со смешными 13-дюймовыми стальными дисками).

Есть в модельном ряду и реплики Ford Bronco, Mercedes G-класса, Ram 1500 и Toyota Tundra. А в третьей категории вас ждут реплики Volkswagen ID.4 и Smart.

Длина всех машин варьируется от 3050 до 4800 мм. Мощность электромоторов составляет от 14 до 27 л.с. и 140 Нм, а вес автомобилей равен примерно 700 кг. Запас хода на одной зарядке составляет от 300 до 800 км.

Цена этих автомобилей примерно от 4000 долларов, или от 370 тысяч рублей.