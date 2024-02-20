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С самолета на каршеринг – путешествия по России станут доступнее

Каршеринг станет драйвером развития автотуризма в дальних регионах России

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга и компания «Ситидрайв» подписали соглашение о сотрудничестве.

Путешествия во все регионы России станут доступнее благодаря каршерингу.

Юлия Варламова, директор по связям с общественностью «Ситидрайв»:

- В России радиус каршеринга ограничен 2000 км от города, в котором автомобиль взят в аренду. Мы охватываем всю Центральную Россию, южные регионы и территории Русского Севера.

Но нам бы хотелось развивать сервис в других регионах страны. Мы уверены, что каршеринг станет драйвером развития автотуризма в отдаленных регионах! Однако пока мы ограничены в ресурсах и поэтому были бы рады мерам поддержки со стороны государства.

Вместе с Ассоциацией караванинга федеральный каршеринг собирается популяризировать альтернативу общественному транспорту и развивать внутренний туризм.

Новый сервис позволит путешественникам воспользоваться авиа- или железнодорожным сообщением, затем пересесть на арендованный с помощью каршеринга автомобиль и продолжить путешествие.

Сергей Лобарев, президент Ассоциации, руководитель Комитета по автотуризму РСТ:

- К идее создания мультимодальных транспортных систем мы шли несколько лет. Начали с Республики Алтай, инициативу поддержала Рабочая группа Государственного Совета Российской Федерации во время разработки Концепции автомобильного туризма в России. Продолжаем внедрять сервис в регионах. Уверен, комбинированные поездки с использованием мультимодальных транспортных систем будут востребованы на Дальнем Востоке.

Куда отправиться в путешествие по России? Вот список популярных регионов

По опросам Ассоциации, автотуристы и караванеры из Европейской части России хотят познакомиться с Дальним Востоком, Байкалом, Алтаем и Сибирским трактом, но побаиваются перегонов авто на дальние расстояния. Так, дорога из Москвы до Алтая в 3,8 тысячи километров займет без малого неделю. Если весь путь туристы будут преодолевать на своей машине, то накопленная усталость от длительного переезда может нарушить планы на отдых.

Воспользовавшись поездом или самолетом, а потом услугой каршеринга, можно основное расстояние проделать в спокойном ритме, а потом на арендованной машине поехать в горнолыжный комплекс, на морскую, пешую прогулку или в путешествие по манящей глубинке. При этом есть возможность выбора того автомобиля, какой больше нравится.

Источник: Общенациональная Ассоциация автомототуризма и караванинга

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
20.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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