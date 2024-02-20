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Пакуем чемоданы и летим в Тай: для россиян возобновят рейсы Москва-Бангкок

Власти Таиланда хотят возобновить прямые рейсы Thai Airways из Бангкока в Москву

Правительство Таиланда рассматривает варианты возобновления прямых рейсов из Бангкока в Москву. О привлечении в страну туристов из России посредством рейсов авиакомпании Thai Airways рассказал глава правительства Сретта Тависин.

Премьер-министр обратил внимание на приверженность россиян к курортам Таиланда. Тависин подчеркнул, что в настоящее время национальный авиаперевозчик не участвует в авиаперевозках между двумя странами. Глава тайского правительства пока не назвал конкретные сроки возобновления перелетов, отметив только, что этот вопрос будет решаться совместно с авиакомпанией.

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Напомним, в Thai Airways в 2020 году временно ограничили полеты в Европу на фоне пандемии коронавируса. Москва тоже попала в стоп-лист, хотя до того времени каждую неделю совершались до трех рейсов между Бангкоком и Москвой.

По статистике, только в 2023 году Таиланд посетили почти 1,5 млн россиян. Зимой из Москвы в Бангкок и на Пхукет было совершено порядка 30 рейсов в неделю авиакомпанией «Аэрофлот», из остальных российских регионов перевозки осуществляли другие авиаперевозчики.

Источник: tourdom.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.02.2024
Фото:Unsplash
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