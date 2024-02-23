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Этот скучный грузовичок на самом деле – стелс-кемпер

Этот дом на колесах создан специально для пляжной жизни – видео

Малозаметные кемперы – новый тренд в сфере автодомов. Берется грузовой автомобиль или простой белый фургон и переоборудуется в жилище на колесах, но внешне остается неприметным грузовиком или фургоном.

В новом видео парень по имени Скотт хвастается своим творением, в котором он живет рядом с пляжем – около шести месяцев в году.

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Как и у всех стелс-кемперов, снаружи смотреть не на что. Это белый фургон GMC W-Series 2008 года выпуска без единого намека, что это дом на колесах. Даже доска для серфинга хранится в специальном потайном отделении в днище, чтобы ее никто не видел.

Закатав брезент сзади, вы увидите деревянный фасад кемпера с парой больших окон и дверью. Площадь жилища – всего 11 квадратных метров, но Скотт использовал эту площадь с поразительной эффективностью. Например, холодильник здесь прячется в полу.

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На крыше установлены солнечные панели, которые вырабатывают 1600 Вт энергии. Этого достаточно для зарядки шести аккумуляторов, которые питают холодильник, морозильную камеру, кондиционер, водонагреватель и многое другое. Кемперу даже не нужен генератор или внешняя розетка для подзарядки.

Этот стелс-кемпер обошелся Скотту в 65 000 долларов (6 млн рублей). Дорого, конечно, но такие же заводские кемперы могут стоить раза в два дороже. Поэтому самоделка все же дешевле.

Чтобы смотреть видео на русском языке, активируйте титры, а затем задайте их перевод в настройках видео.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
23.02.2024
Фото:Youtube
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