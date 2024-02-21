BYD удивит посетителей автосалона в Женеве новыми технологиями и необычными концептами

BYD привез на автосалон в Женеву водоплавающий U8 c танковым разворотом

Китайский производитель BYD везет на Женевский салон свои последние разработки в области плагин-гибридных технологий, а также модели люксовых суббрендов Denza и Yangwang.

В частности, состоится дебют плагин-гибрида Seal U DM, он будет продаваться на европейских рынках, где низкий спрос на полностью электрические модели. В настоящее время на рынках Европы продаются Seal U полностью в электрическом исполнении и еще пять моделей электрокаров.

Суббренд Denza компании BYD представит на выставке полностью электрический кроссовер среднего размера N7 и большой минивэн D9 – его позиционируют, как конкурента Mercedes-Benz V-Class и нового Lexus LM. Продажи Denza на европейских рынка стартуют уже в 2024 году.

Также BYD намерен получить обратную связь относительно полноразмерного внедорожника U8 суперлюксового суббренда Yangweng. В Китае цена на плагин-гибрид составляет порядка 140 тысяч евро (примерно 13,9 млн по текущему курсу). Электромобиль оснащен электрифицированным силовым агрегатом с аккумулятором на 49 киловатт-часов и турбированным бензиновым двигателем объемом 2,0 л.

В BYD уверяют, что U8 способен передвигаться в воде, а также вращаться вокруг своей оси в «танковом повороте» благодаря четырем электродвигателям.

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Источник: speedme.ru